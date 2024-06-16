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章魚漲到比和牛還貴！日本糧食價格高漲 章魚燒業者苦不堪言

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
章魚成本大漲，讓日本章魚燒業者苦不堪言。美聯社
章魚成本大漲，讓日本章魚燒業者苦不堪言。美聯社

日本糧食價格高漲，已嚴重影響消費者和企業，就連章魚的價格，都已漲到比高檔食材和牛還貴。

根據帝國Databank的數據，195家主要食品公司6月對614種消費者時常購買的產品漲價。在去年1月~10月，漲價品項累計達到8,269種。

日本的通膨來自許多因素，包括全球對穀物的需求增長、能源成本攀高、以及人力短缺。日圓重貶也直接影響消費者的購買力。

大阪章魚燒業者會津屋主管遠藤勝（音譯）表示：「章魚現在比和牛還貴。」會津屋使用的是在西非茅利塔尼亞沿岸捕撈的章魚。然而，章魚作為西班牙海鮮燉飯等料理的食材，在歐洲與中國大陸的人氣愈來愈高，引發業者爭相競價求售，日本貿易商的出價有時會不如競爭對手。

在東京的豐洲漁市，去年冷凍章魚的批發價格為每公斤1,668日圓（按當前匯率換算約為10.6美元），比十年前翻倍，也比每公斤1,550~1,600日圓、餐廳常用的A2和牛貴。

對會津屋而言，章魚的採購成本已提高一成，而章魚占其原料成本的70~80%。該公司已在去年7月調漲售價，遠藤勝說，「可能須在近期內再度漲價」。

全日本的章魚燒業者，如今都苦於維持章魚燒在500日圓的現行價格。

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