泰國推短中長期措施 促低碳經濟和環境友善投資
為了應對氣候變遷，泰國政府提出短中長期措施，以減少碳排放量。泰國財政部長皮猜表示，財政部將推出多項租稅獎勵措施，以促進低碳經濟和對環境友善產業的投資。
曼谷郵報（Bangkok Post）報導，財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）日前在由曼谷郵報主辦的「綠化未來：永續革命中的環境社會治理領導力」（Greening the Future: ESG leadership in the SustainabilityRevolution）論壇中發表演說。
皮猜指出，目前在「泰國自主減少排放計畫」（Thailand Voluntary Emission Reduction Program）下，財政部透過減免企業販賣碳權的所得稅來促進碳權轉移，其他減碳措施還有透過泰國環境社會治理基金（Thai ESG Fund）促進投資，碳排放量較低的車子可以繳較低的貨物稅。
皮猜表示，財政部正在考慮更多的租稅獎勵措施以促進減碳，短期來說，政府會促進再生能源的使用，透過減稅鼓勵民眾購買並裝置太陽能板，同時政府會促進對於氣候科技研究和發展的投資。
中期措施包括促進低碳活動和建立生態系統以減少溫室氣體，例如提供企業租稅獎勵，鼓勵企業計算碳足跡以便企業能更加有效率地規劃減少溫室氣體。皮猜指出，政府提供租稅獎勵，鼓勵企業登記碳權，以刺激碳權交易市場的供給和流動性。
長期而言，財政部將對排放過多的溫室氣體開徵碳稅，以達到巴黎協定（Paris Agreement）設定的目標。
皮猜表示，儘管泰國並非主要的碳排放國家，但依據2021年的報告，在2000年至2019年間因為氣候相關事件導致的經濟損失及對人類造成的影響，泰國卻名列第9。
他指出，財政部有責任針對氣候變遷以及相關的經濟問題提出對策，在當前這個氣候變遷和環境成為全球重要議題的時刻，呼籲公私部門及民間都將環境、社會和治理（ESG）列為重要目標。
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