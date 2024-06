泰國推短中長期措施 促低碳經濟和環境友善投資

為了應對氣候變遷,泰國政府提出短中長期措施,以減少碳排放量。泰國財政部長皮猜表示,財政部將推出多項租稅獎勵措施,以促進低碳經濟和對環境友善產業的投資。

曼谷郵報(Bangkok Post)報導,財政部長皮猜(Pichai Chunhavajira)日前在由曼谷郵報主辦的「綠化未來:永續革命中的環境社會治理領導力」(Greening the Future: ESG leadership in the SustainabilityRevolution)論壇中發表演說。

皮猜指出,目前在「泰國自主減少排放計畫」(Thailand Voluntary Emission Reduction Program)下,財政部透過減免企業販賣碳權的所得稅來促進碳權轉移,其他減碳措施還有透過泰國環境社會治理基金(Thai ESG Fund)促進投資,碳排放量較低的車子可以繳較低的貨物稅。

皮猜表示,財政部正在考慮更多的租稅獎勵措施以促進減碳,短期來說,政府會促進再生能源的使用,透過減稅鼓勵民眾購買並裝置太陽能板,同時政府會促進對於氣候科技研究和發展的投資。

中期措施包括促進低碳活動和建立生態系統以減少溫室氣體,例如提供企業租稅獎勵,鼓勵企業計算碳足跡以便企業能更加有效率地規劃減少溫室氣體。皮猜指出,政府提供租稅獎勵,鼓勵企業登記碳權,以刺激碳權交易市場的供給和流動性。

長期而言,財政部將對排放過多的溫室氣體開徵碳稅,以達到巴黎協定(Paris Agreement)設定的目標。

皮猜表示,儘管泰國並非主要的碳排放國家,但依據2021年的報告,在2000年至2019年間因為氣候相關事件導致的經濟損失及對人類造成的影響,泰國卻名列第9。

他指出,財政部有責任針對氣候變遷以及相關的經濟問題提出對策,在當前這個氣候變遷和環境成為全球重要議題的時刻,呼籲公私部門及民間都將環境、社會和治理(ESG)列為重要目標。