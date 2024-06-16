回擊歐盟 中國發改委稱電動車關稅阻礙綠色轉型

歐盟宣布擬對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國相關部門批判聲不斷，其中國家發改委連發3文，指責此舉阻礙全球綠色低碳轉型進程，並且不利歐盟能源自主和經濟安全。

中國國家發展和改革委員會官網近日刊發3篇系列評論文章，批評歐盟為眼前一時之利對中國電動汽車強加關稅，是典型的貿易保護主義行徑，不僅阻礙全球綠色低碳轉型進程，也將對歐盟能源自主和經濟安全造成長遠不利影響，將加劇歐盟對化石能源依賴。

文章認為，歐盟長期以來高度依賴能源進口，其中天然氣、石油對外依存度都高於90%，而俄烏戰爭以來，歐盟能源供給更加緊張。

文章說，電動汽車有利減緩化石能源對外依賴，今年前4月，中國製造的電動汽車在歐洲註冊量年增32%，反映當地消費者對中國電動車的青睞。

另據陸媒中新網，2024中歐商業高峰論壇14日在布魯塞爾舉行，中國駐歐盟使團經濟商務處公使彭剛表示，歐盟擬針對中國進口電動汽車徵收臨時反補貼稅，中國業界對此深感失望、堅決反對。

彭剛指出，中國對此高度關切、強烈不滿，期待歐盟儘快回到協商解決雙方關切的正確軌道。

彭剛並強調，中國產業補貼政策主要為引導性，所有企業都可平等享受；而相關補貼政策已及時全面向世界貿易組織（WTO）通報，不存在世貿組織所規定的禁止性補貼。

歐盟執行委員會（European Commission）當地時間12日宣布擬對中國進口電動車加徵臨時關稅，其中比亞迪、吉利、上汽集團分別徵收17.4%、20%、38.1%反補貼稅，其他配合調查、未被抽樣的生產商稅率21%。若與中國的討論不能獲得有效解決方案，這些臨時關稅措施將自7月4日起實施。

中國方面隨後放風將對歐盟的乳製品、豬肉展開反補貼及反傾銷調查。路透社引述專家說，若中國執行反制措施，歐洲的豬肉供應鏈將受干擾，導致豬農生產豬肉過剩，價格和利潤連帶下降。

此外，就在中歐電動汽車關稅爭議之際，中國國務院副總理丁薛祥將於明天（17日）至21日赴布魯塞爾歐盟總部參加第5次中歐環境與氣候高層對話，並訪問盧森堡。電動車與氣候議題息息相關，外界預料中歐高層官員屆時可能談及相關問題。