快訊

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

回擊歐盟 中國發改委稱電動車關稅阻礙綠色轉型

中央社／ 北京16日電
歐盟執行委員會12日宣布，將對中國進口的純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅。圖為上汽在寧德廠製造的MG轎車。（中新社）
歐盟執行委員會12日宣布，將對中國進口的純電動汽車加徵暫時性反補貼關稅。圖為上汽在寧德廠製造的MG轎車。（中新社）

歐盟宣布擬對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國相關部門批判聲不斷，其中國家發改委連發3文，指責此舉阻礙全球綠色低碳轉型進程，並且不利歐盟能源自主和經濟安全。

中國國家發展和改革委員會官網近日刊發3篇系列評論文章，批評歐盟為眼前一時之利對中國電動汽車強加關稅，是典型的貿易保護主義行徑，不僅阻礙全球綠色低碳轉型進程，也將對歐盟能源自主和經濟安全造成長遠不利影響，將加劇歐盟對化石能源依賴。

文章認為，歐盟長期以來高度依賴能源進口，其中天然氣、石油對外依存度都高於90%，而俄烏戰爭以來，歐盟能源供給更加緊張。

文章說，電動汽車有利減緩化石能源對外依賴，今年前4月，中國製造的電動汽車在歐洲註冊量年增32%，反映當地消費者對中國電動車的青睞。

另據陸媒中新網，2024中歐商業高峰論壇14日在布魯塞爾舉行，中國駐歐盟使團經濟商務處公使彭剛表示，歐盟擬針對中國進口電動汽車徵收臨時反補貼稅，中國業界對此深感失望、堅決反對。

彭剛指出，中國對此高度關切、強烈不滿，期待歐盟儘快回到協商解決雙方關切的正確軌道。

彭剛並強調，中國產業補貼政策主要為引導性，所有企業都可平等享受；而相關補貼政策已及時全面向世界貿易組織（WTO）通報，不存在世貿組織所規定的禁止性補貼。

歐盟執行委員會（European Commission）當地時間12日宣布擬對中國進口電動車加徵臨時關稅，其中比亞迪、吉利、上汽集團分別徵收17.4%、20%、38.1%反補貼稅，其他配合調查、未被抽樣的生產商稅率21%。若與中國的討論不能獲得有效解決方案，這些臨時關稅措施將自7月4日起實施。

中國方面隨後放風將對歐盟的乳製品、豬肉展開反補貼及反傾銷調查。路透社引述專家說，若中國執行反制措施，歐洲的豬肉供應鏈將受干擾，導致豬農生產豬肉過剩，價格和利潤連帶下降。

此外，就在中歐電動汽車關稅爭議之際，中國國務院副總理丁薛祥將於明天（17日）至21日赴布魯塞爾歐盟總部參加第5次中歐環境與氣候高層對話，並訪問盧森堡。電動車與氣候議題息息相關，外界預料中歐高層官員屆時可能談及相關問題。

歐盟 豬肉 電動汽車

延伸閱讀

歐盟數位法擬開鍘蘋果 臉書恐成下個目標

余承東稱比亞迪「卷王」…汽車藍皮書論壇：中企內卷自斷出海路

德力阻陸電動車 關稅戰升級

恐成雙面刃？歐盟對大陸電動車加關稅 卻有6成非大陸品牌

相關新聞

回擊歐盟 中國發改委稱電動車關稅阻礙綠色轉型

歐盟宣布擬對中國電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國相關部門批判聲不斷，其中國家發改委連發3文，指責此舉阻礙全球綠色低碳轉...

曾年年被市場踢掉…黃仁勳加州理工勉學生 遇挫折要像泰勒絲「通通甩開」

被封為「三兆男」的輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，14日在美國加州理工學院對畢業生發表演說，他以經營輝達碰到的種種難題...

那指創高攻勢藏隱憂 美股漲勢過度集中科技巨頭

美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。投資人一面看好AI帶動企業獲利的效益，...

美公司債 吸金力十足

美國總體經濟展望改善，高於5%的債券殖利率吸引力無法擋，使外國投資人今年來對美國高評級公司債的需求有增無減。

歐洲、大陸政經風險升高 美股超吸金成最佳避風港

中國大陸深陷房市危機，歐洲大選極右派勢力出頭，對渴求穩定的國際投資人來說，美國市場逐漸成了唯一選擇，吸引洶湧資金搶進。全...

歐盟數位法擬開鍘蘋果 臉書恐成下個目標

知情人士說，歐盟當局準備在未來數周對蘋果公司提告，指控其行動應用程式（App）商店妨礙競爭，這將使蘋果淪為首家遭歐盟監管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。