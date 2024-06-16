美公司債 吸金力十足

美國總體經濟展望改善，高於5%的債券殖利率吸引力無法擋，使外國投資人今年來對美國高評級公司債的需求有增無減。

阿波羅全球管理公司首席經濟學家史洛克說，2024年第1季，海外投資人買了1,870億美元的美國公司債，比去年同期激增61%，反映總經環境改善助長買氣。

美國消費者支出韌性十足、通膨壓力趨緩，而且經濟衰退疑慮降低。最新彭博訪調結果顯示，經濟學家估計經濟萎縮機率只有13%，比從3月調查時的38%大減。對照下，法國總統馬克宏決定解散國會提前改選，掀起歐洲債市動盪。

亞洲投資人是今年美元公司債、美股和貨幣市場基金最大買家，其次是歐洲投資人。今年來，美企公司債發行量直逼新高紀錄水準，約比去年此時躍增20%，所幸需求量大得足以消化。

績優公司發行的公司債如今提供超過5%的殖利率，帶動買氣居高不下，引來中東、南美洲等地投資人。