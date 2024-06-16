那指創高攻勢藏隱憂 美股漲勢過度集中科技巨頭

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。 路透
美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。 路透

美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。投資人一面看好AI帶動企業獲利的效益，一面仍不免憂心過度集中輝達（NVIDIA）在內少數大型科技股的漲勢難以持久。

那斯達克上周五小漲0.1%，今年18度刷新歷史高點，一周大漲3.2%；標普500指數上周五微跌，但前四個交易日也連創新高，一周漲幅達1.6%。道瓊工業指數上周五小跌，周線下跌0.5%。

費城半導體指數上周五微跌不到0.1%，台積電（2330）ADR小跌0.2%，周線則分別大漲5.9%和4.9%。

最近經濟數據一再顯示經濟正緩步降溫，但無惡化跡象。

根據FactSet統計，華爾街分析師預料標普500指數成分企業第2季獲利比去年同期成長9%，這將是2022年第1季以來最大成長。企業競相斥資投入AI，不僅半導體業前景看好，連公用設施業也因用電需求而沾光。

瑞銀全球財富管理美國證券主管萊夫科維茲說：「經濟成長和通膨狀況相當有利，另一個重要因素是AI投資激增，可謂非常驚人。」

讓人憂心的是，這波漲勢集中在大型科技股在內的少數類股，面臨廣度不足的問題。在科技七雄中，上周由輝達和蘋果獨撐場面，分別大漲9.1%和7.9%。

此外，「壞消息就是好消息」、也就是經濟數據若不佳會促使Fed更早降息的論點，可能終會轉變。壞消息可能帶給市場更大的殺傷力，從美國上周五公布6月消費者信心意外降至七個月谷底可見一斑。

AI 標普 美國

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