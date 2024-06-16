歐盟數位法擬開鍘蘋果 臉書恐成下個目標

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
歐盟當局援引「數位市場法」準備對蘋果提告，指控其行動應用程式（App）商店妨礙競爭。（美聯社）
歐盟當局援引「數位市場法」準備對蘋果提告，指控其行動應用程式（App）商店妨礙競爭。（美聯社）

情人士說，歐盟當局準備在未來數周對蘋果公司提告，指控其行動應用程式（App）商店妨礙競爭，這將使蘋果淪為首家遭歐盟監管當局援引「數位市場法」（DMA）提告的大型科技公司，臉書母公司Meta Platforms可能是下一個遭矛頭對準的目標。

歐盟執委會3月依據新通過的數位市場法，對蘋果、Meta和Google母公司Alphabet展開調查。金融時報（FT）引述三名知情人士說，執委會已斷定蘋果未遵守數位市場法規定。依據新規，蘋果有義務允許App開發商把用戶「導向」蘋果App Store以外的服務，而不對他們索費。兩名消息人士說，執委會可能在數周後對蘋果提告。

另據路透報導，知情人士指出，歐盟監管官員將在8月暑休前公布初步調查結果，先對蘋果提告，下一個目標是利用客戶個資做廣告生意的Meta。但若蘋果採取矯正措施，仍可能促使監管當局重新評估最後的決定。

其他科技公司也可能挨告，但目前歐盟對Alphabet是否偏袒自家App商店的調查仍在進行中。

歐盟執委會和Meta不予置評。蘋果則重申3月時的聲明，堅信自己依循數位市場法行事，並持續配合執委會調查。

金融時報指出，若是被判定違反數位市場法，蘋果將天天遭到罰款，最多相當於每日全球平均營收的5%，目前約10億美元。路透則說，若確定違反數位市場法，執委會最終決定可能包含對蘋果處以多達全球銷售額10%的罰款。

世界各國競爭當局正從嚴檢視科技巨頭及其市場支配力。今年3月，美國當局就對蘋果提起反托辣斯告訴，理由是運用在智慧手機市場的優勢壓制對手並限制消費者選擇。遊戲開發商Epic Games公司2020年因App Store爭議控告蘋果，此案近幾周來歷經一系列法院聽證會，現正等候加州聯邦法院就蘋果未遵守反引導禁制令一事宣布判決結果。

蘋果1月時宣布，在歐盟提供的iOS行動軟體、App Store和Safari瀏覽器服務將做出歷史性的改變，期能撫平布魯塞爾當局的關切；不過，歐盟至今仍在調查這些轉變是否適切遵循數位市場法規定。

情人 提告 歐盟

延伸閱讀

陳美鳳PO「兩盒蘋果照」揭悲慘身世 無血緣姐妹情延續50年感動網友

歐盟原則同意25日啟動烏克蘭、摩爾多瓦入盟談判

報復歐盟？陸醞釀限制進口歐盟豬肉 分析：供應商將面臨惡夢

大摩看旺蘋果按讚六台廠 點名大立光、玉晶光等表現

相關新聞

那指創高攻勢藏隱憂 美股漲勢過度集中科技巨頭

美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。投資人一面看好AI帶動企業獲利的效益，...

愛爾蘭監管機構有疑慮 Meta暫緩在歐推聊天機器人

臉書母公司Meta宣布將延後在歐洲推出Meta AI聊天機器人的計畫，因愛爾蘭隱私權監管機構已要求暫緩這項將利用臉書和I...

美公司債 吸金力十足

美國總體經濟展望改善，高於5%的債券殖利率吸引力無法擋，使外國投資人今年來對美國高評級公司債的需求有增無減。

歐洲、大陸政經風險升高 美股超吸金成最佳避風港

中國大陸深陷房市危機，歐洲大選極右派勢力出頭，對渴求穩定的國際投資人來說，美國市場逐漸成了唯一選擇，吸引洶湧資金搶進。全...

歐盟數位法擬開鍘蘋果 臉書恐成下個目標

知情人士說，歐盟當局準備在未來數周對蘋果公司提告，指控其行動應用程式（App）商店妨礙競爭，這將使蘋果淪為首家遭歐盟監管...

年薪560億美元怎麼花？這些創意可讓馬斯克花錢花到手軟

特斯拉股東批准給執行長馬斯克560億美元薪酬。馬斯克打算怎麼花這筆天文數字的錢？畢竟他已擁有成功的火箭發射公司、社群媒體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。