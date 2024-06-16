歐盟數位法擬開鍘蘋果 臉書恐成下個目標

知情人士說，歐盟當局準備在未來數周對蘋果公司提告，指控其行動應用程式（App）商店妨礙競爭，這將使蘋果淪為首家遭歐盟監管當局援引「數位市場法」（DMA）提告的大型科技公司，臉書母公司Meta Platforms可能是下一個遭矛頭對準的目標。

歐盟執委會3月依據新通過的數位市場法，對蘋果、Meta和Google母公司Alphabet展開調查。金融時報（FT）引述三名知情人士說，執委會已斷定蘋果未遵守數位市場法規定。依據新規，蘋果有義務允許App開發商把用戶「導向」蘋果App Store以外的服務，而不對他們索費。兩名消息人士說，執委會可能在數周後對蘋果提告。

另據路透報導，知情人士指出，歐盟監管官員將在8月暑休前公布初步調查結果，先對蘋果提告，下一個目標是利用客戶個資做廣告生意的Meta。但若蘋果採取矯正措施，仍可能促使監管當局重新評估最後的決定。

其他科技公司也可能挨告，但目前歐盟對Alphabet是否偏袒自家App商店的調查仍在進行中。

歐盟執委會和Meta不予置評。蘋果則重申3月時的聲明，堅信自己依循數位市場法行事，並持續配合執委會調查。

金融時報指出，若是被判定違反數位市場法，蘋果將天天遭到罰款，最多相當於每日全球平均營收的5%，目前約10億美元。路透則說，若確定違反數位市場法，執委會最終決定可能包含對蘋果處以多達全球銷售額10%的罰款。

世界各國競爭當局正從嚴檢視科技巨頭及其市場支配力。今年3月，美國當局就對蘋果提起反托辣斯告訴，理由是運用在智慧手機市場的優勢壓制對手並限制消費者選擇。遊戲開發商Epic Games公司2020年因App Store爭議控告蘋果，此案近幾周來歷經一系列法院聽證會，現正等候加州聯邦法院就蘋果未遵守反引導禁制令一事宣布判決結果。

蘋果1月時宣布，在歐盟提供的iOS行動軟體、App Store和Safari瀏覽器服務將做出歷史性的改變，期能撫平布魯塞爾當局的關切；不過，歐盟至今仍在調查這些轉變是否適切遵循數位市場法規定。