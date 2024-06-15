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年薪560億美元怎麼花？這些創意可讓馬斯克花錢花到手軟

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。路透社
特斯拉執行長馬斯克。路透社

特斯拉股東批准給執行長馬斯克560億美元薪酬。馬斯克打算怎麼花這筆天文數字的錢？畢竟他已擁有成功的火箭發射公司、社群媒體平台，還有鑽隧道的Boring公司。

道瓊社報導，捐助慈善是明顯的選項，但較不嚴肅的用途，從拉抬特斯拉電動車需求到買豪宅、名畫、砸錢尋歡作樂等，不勝枚舉。

巴隆周刊（Barron's）試舉幾個花錢點子：

--何不投資特斯拉，560億美元可訂購56萬部外型超酷炫、定價約10萬美元的Cybertruck。

--收購一家公司，比如說買下市值約544億美元的通用汽車（GM），將大幅擴充特斯拉產品陣容。

--訂購560架單價上億美元的波音737 Max 7，成立航空公司可分散投資，也可讓他打發閒暇時間，如果有的話。

--畢卡索1932年傑作「戴手表的女人」去年以1.39億美元拍出，類似價位的名畫馬斯克可買400多幅。

--做島主。尚普蘭湖西岸一座風景秀麗的私人島待售，市價297.5萬美元，馬斯克若是有意可買18,800次。

--買豪宅。佛羅里達州那不勒斯一幢號稱「美國最貴待售豪宅」，目前市價2.95億美元，馬斯克可買189棟。

--投資堆積如山的學士文憑。據估計，扣掉學貸和所得損失後，取得美國學士學位的花費超過50萬美元，馬斯克可開支票付學費11.2萬次，子女再怎麼多也綽綽有餘。

--拍電影。馬斯克也可拍片自娛娛人。根據Statista，「神鬼奇航：幽靈海」是史上成本最高的電影之一，耗費3.785億美元製作，馬斯克可拍將近148次。「復仇者聯盟：終局之戰」（3.56億美元）和「星際大戰外傳：韓索羅」（2.75億美元）這類大片，可拍更多部。

--特斯拉總部遷往德州？何妨就近買下德州「鬼城」洛伯（Lobo），只要10萬美元，馬斯克可買50萬座類似的荒涼小鎮，仍有餘錢升級人行道。

特斯拉 美國 馬斯克

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