年薪560億美元怎麼花？這些創意可讓馬斯克花錢花到手軟

特斯拉股東批准給執行長馬斯克560億美元薪酬。馬斯克打算怎麼花這筆天文數字的錢？畢竟他已擁有成功的火箭發射公司、社群媒體平台，還有鑽隧道的Boring公司。

道瓊社報導，捐助慈善是明顯的選項，但較不嚴肅的用途，從拉抬特斯拉電動車需求到買豪宅、名畫、砸錢尋歡作樂等，不勝枚舉。