Fed降息路徑輪廓已現？策略師：10年期美債殖利率下看4％

美國公債市場14日連漲第四天，與價格走向相反的殖利率降到3月底和4月初來最低，已有投資策略師宣告債市氛圍已轉變，美債還有上漲空間，所以「拉回就是買點」，倘若長期公債繼續這麼漲下去，10年期美債殖利率可能下探4%。

MarketWatch報導，美國公債殖利率已連續兩、三周走跌。2年期美債殖利率過去三周來累計跌掉26.7點基點，降至4.683%。10年期和30年期殖利率過去兩周來分別回落30和30.2個基點，降到4.212%和4.35%。在短短兩、三周內跌幅這麼大，是去年12月來僅見。

戲劇化的一周

規模27兆美元的美國公債市場經歷戲劇化的一周。上周五美國公布5月非農就業人口意外激增27.2萬人後，聯準會（Fed）今年降息希望突然破滅。不料本周三、周四陸續出爐的5月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）都顯示通膨降溫幅度大於預期，債市對今年Fed降息兩次的期望再起，市場信心強到甚至對周間Fed會後聲明及主席鮑爾偏「鷹」的訊息不予採信。

隨著情勢瞬息萬變，債市投資人對Fed利率路徑的預期也一再修正。市場最新主流看法是：Fed日前上調年底通膨預測，並把今年預估降息次數從三次下修到僅僅一次，可能顯得太保守。

截至14日止，聯邦資金期貨交易員預估Fed最快9月降息1碼（0.25個百分點）的機率為61.4%，且年底前至少降息兩次的機率達72.5%。

降息希望死灰復燃，激勵美債價格連漲四個交易日，2年期、10年期和30年期美債殖利率全面下滑。過去兩周來，10年期和30年期殖利率各跌約30個基點，是去年12月來最大兩周降幅。

策略師：債市轉機乍現

紐約AmeriVet證券公司美國利率交易與策略主管法拉內洛說：「多麼特別的一周！」

BMO資本市場策略師林根與哈特曼形容，過去這一周明顯見到債市「穩態轉變」（regime shift）。

美銀證券策略師普瑞瑟與卡巴納堅稱，10年期美債殖利率可能最低下測4%，並建議投資人「逢低承接」。上一回10年期美債殖利率降到4%或更低，是在今年2月，當時市場對區域銀行與勞動市場狀況的憂慮加深。

今年來，美債市況一變再變，隨經濟數據與官員發言對Fed降息展望的影響而起舞。

年初時，交易員預期2024年Fed可望降息六、七次之多，反映對經濟「硬著陸」（衰退來襲，就業大幅流失）的疑慮。

沒想到，年初通膨數據一連三個月比預期火熱，逼得交易員大幅修正看法。

如今數據指向通膨減緩，市場觀點再度轉向「金髮女孩」經濟（不冷不熱恰到好處）、「軟著陸」（通膨隨經濟適度減緩而降溫）展望。在這種情境下，經濟成長和企業盈餘仍挺得住Fed利率升到23年高點5.25%~5.5%的衝擊。一旦日後出爐的數據增強Fed對通膨滑向2%目標的信心，啟動降息也不遠了。

Fed降息次數、啟動時點還有得辯

法拉內洛指出，本周Fed貨幣決策會後，市場對未來利率路徑的看法大致可分成三大陣營：1.Fed年底前降息勢在必行；2.未來六個月論述可能轉向升息；3.Fed繼續按兵不動直到年底。

分析師和投資人仍在爭辯初次降息時點，目前債市看法似乎傾向年底前降息兩次、最快9月啟動；但認為Fed會拖到12月才出手的也大有人在。

無論如何，Fed都有充裕時間表明意向。自柏南克擔任Fed主席以來，在Fed重大政策轉變開始付諸實施之前，通常都已經花了很長一段時間為政策改弦易轍鋪路，這回應該也不例外。

往後利率路徑呼之欲出？

年底前，負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）還會舉行四場會議。

7月30日-31日：下次FOMC會議訂於7月底舉行，屆時不會更新利率預測，但會後聲明將描述對經濟近況的看法，Fed主席鮑爾也將舉行記者會，可望趁此機會表明Fed對通膨減緩的信心增強。

8月未排定FOMC會議，但備受矚目的傑克森洞央行年會將登場。這讓Fed決策官員與經濟學家及其他與會者討論貨幣政策現況與全球經濟大勢。傳統上，Fed主席會趁這個場合宣布重大政策轉變或想法。

11月6日-7日：接下來就是11月上旬的例會，一般預料會按兵不動，因為不巧就在11月5日美國大選隔天，時機敏感。

12月17日-18日：交易員預估，12月FOMC例會是2024年最後一次降息機會，期貨交易員預期降息機率高達96%。