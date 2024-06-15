那指再創新高！入夏恐高處不勝寒 壞消息恐將不再是好消息

美國股市周五守住本周大漲之勢，那斯達克綜合指數再度刷新高水準。投資人一面看好人工智慧（AI）帶動企業獲利的效益，一面仍不免憂心過度集中輝達（Nvidia）在內少數大型科技股的漲勢難以持久。

那斯達克周五小漲0.1%，今年18度刷新歷史高點，本周大漲3.2%；標普500指數周五微跌，但前四個交易日也連創新高，一周漲幅達到1.6%。道瓊工業指數周五小跌，本周下跌0.5%。

費城半導體指數周五微跌不到0.1%，台積電ADR小跌0.2%，周線則分別大漲5.9%和4.9%。

最近經濟數據已一再表明經濟正在緩步降溫，但無惡化跡象。聯準會（Fed）上周預測今年僅降息1碼（0.25個百分點），但投資人繼續押注Fed已離降息不遠，持續加碼美國公債，導致美債殖利率下降。美國10年期公債殖利率周五報4.212%，過去12個交易日內10度下跌。

根據FactSet統計，華爾街分析師預料標準普爾500指數成分股公司第2季獲利會比去年同期成長9%，這將是2022年第1季以來的最大成長。企業無不競相斥資投入人工智慧（AI），不僅半導體業前景看好，連公用設施業也因用電需求而沾光。

瑞銀全球財富管理美國證券主管萊夫科維茲（David Lefkowitz）說：「經濟成長和通膨狀況相當有利，另一個重要因素是AI投資激增，這是非常驚人的。」

不過，不免讓人憂心的是，這波漲勢集中在大型科技股在內的少數類股，仍面臨著廣度不足的問題。2023年的科技七雄，上周由輝達（Nvidia）和蘋果（Apple）獨撐場面，分別大漲9.1%和7.9%。

此外，「壞消息就是好消息」、也就是經濟數據若不佳會促使Fed更早降息的論點，可能終會轉變。壞消息可能帶給市場更大的殺傷力，從美國周五公布6月消費者信心意外降至七個月谷底可見一斑。

Piper Sandler首席市場技術師Craig Johnson說：「一個月前，經濟方面的壞消息意味著股價看漲，因為這代表Fed會將盡早降息，」「現在看來，經濟方面的壞消息對股市意味著壞結果。股市進一步下跌和調整的要素已經具備。」

因此，下周消費將成為下一個焦點，美國將於周二公布5月零售銷售數據。路透調查會成長0.2%。若結果不如預期，或許會給予Fed較早降息的理由，但也未必能激勵美股上漲。

投資人也關注歐洲市場。法國提前改選國民議會，外界越來越擔心極右派可能贏得選舉，將帶動美債和美元在內的避險需求。