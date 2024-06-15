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科技界當紅炸子雞！輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。法新社
市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳有如半導體界的當紅炸子雞。法新社

市值已升破3兆的輝達（Nvidia）公司執行長黃仁勳（Jensen Huang）有如半導體界的當紅炸子雞，臉書創辦人更直呼他有如「科技界泰勒絲」，近期訪台更大展親民風，對簽名和合照來者不拒。美國媒體「商業內幕」（Business Insider）近日訪問8名現任和前任輝達員工，透露黃仁勳私下其實是一名完美主義者，會打破砂鍋問到底，且希望員工坦承錯誤，讓外界一窺黃仁勳的神秘面紗。

這8名不具名的現任和前任輝達員工透露，黃仁勳集「高期望」、「理智誠實」（intellectual honesty）及「追求完美」於一身。他們表示，這些特質幫助黃仁勳推動輝達的成功，並創造力求成長心態的企業文化。

兩名前輝達高階主管稱，黃仁勳是他們見過最聰明的人，稱他是「會用簡單明瞭的方式將複雜事物具體化」的大師，並且博學多聞，能在幾乎任何事情上深入研究。

還有人認為，身為企業領袖，黃仁勳親力親為，對細節一絲不苟。2名知情人士透露，黃仁勳經常在簡報前檢查投影片，有時會建議在最後一刻修改，以確保符合他的高標準。

此外，黃仁勳對員工和自己都寄予厚望。有人說，「他絕對是一位要求嚴格的領袖；他有點像一名體育教練，他對你的期望很高，因為他希望你為了自己和球隊的利益發揮自己的潛力。」並認為這是一項正面特質。

在輝達，坦承錯誤至關重要，因為被視為學習和改進的一種方式。黃仁勳提倡業內人士所說的「理智誠實」，即是當你搞砸事情時，要真誠面對錯誤。

一名前高階主管回憶起輝達1999年推出首款GPU的高光時刻，儘管發布會上一片好評，黃仁勳唯一的問題仍是「你可以在哪些方面做得更好？」。

3名前高階員工表示，黃仁勳的領導風格注重持續改進和從錯誤中學習。也有前主管稱黃對「對完美有著不懈追求」。

也有員工坦言，由於黃仁勳的高要求，經常會打破砂鍋問到底，令他們在會議中壓力山大。

有前員工透露，「每個人都會被問到棘手問題；你應該了解自己的業務。如果你開始表現出你不知道的樣子，他就會開始拷問你，找出你不知道的東西，以此來告訴你『快點解決這個問題』。」甚至將黃的質問方式比喻為律師審問。

黃仁勳在公司內部也以其慷慨和積極投入慈善事件而聞名。一名前高層表示，黃會邀請一些員工去他在夏威夷的家玩，也因為喜歡料理，他會親自替員工做早餐。

主管 半導體 成功

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