要求對陸新關稅更多討論！美工業團體爭取聽證會

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聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美中之間日益激烈的戰略競爭擴至各領域。(美聯社)
美中之間日益激烈的戰略競爭擴至各領域。(美聯社)

美國對大陸電動車及電動車電池等部分產品提高關稅，預計於8月1日生效。許多美國商業團體近日要求拜登政府再給一個月的時間，針對大陸進口電動車、電池和太陽能產品徵收新關稅一事發表意見。此舉將會延後原定於8月1日新關稅的施行。

據路透報導，名為「美國自由貿易聯盟」（American For Free Trade）的團體14日向美國貿易代表署（USTR）表示，將評論期延長30天至7月28日是「符合公共利益的」，他們並要求USTR就此事舉行公開聽證會。

該團體由173個貿易協會組成，包括製造商、零售商、科技公司、農業集團、能源公司和運輸公司，該團體表示，正在積極調查團體成員的意見，收集新關稅將帶來的影響，「然而有成員表示，由於有387個產品類別將面臨更高的關稅，他們需要更多時間收集和評估。」

據美國自由貿易聯盟官網，該團體此前也對美國政府針對大陸所施行的301條款4年期審查發表意見，他們認為，USTR和政府必須找到替代方案來解決與中國的持續問題，同時為美國公司提供更多轉移供應鏈的機會。

美國自由貿易聯盟表示，USTR收到來自大大小小企業的數百條評論，這些企業受到關稅的負面影響，但評論很遺憾地被忽視了。

美國總統拜登5月中宣布大幅提高一系列大陸進口美國的產品關稅，以保護美國戰略行業的製造商免受大陸產能過剩湧入全球市場的影響，包括電動車、太陽能面板和電池、電腦和半導體芯片、關鍵礦產、重型起重機、醫療物資以及鋼鐵和鋁製品。USTR隨後宣布為期30天的短期評論期。

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