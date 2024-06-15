路透：G7峰會 承諾對陸不公平商業行為採取行動

中央社／ 義大利博爾戈埃格納齊亞14日綜合外電報導

根據外媒在七大工業國集團（G7）峰會最後一天見到的聲明草稿，G7領袖承諾處理他們所稱中國的不公平商業行為，並揚言對協助俄羅斯的中國金融機構採取行動。

美國、英國、加拿大、法國、德國、日本與義大利等G7國家的領導人今天討論有關中國製造業產能過剩的疑慮。西方政府表示，這項問題正造成各自國家的市場扭曲。

根據路透社見過的聲明草稿，G7強調他們並不是要傷害中國或阻撓其經濟發展，但是會「繼續採取行動，來保護我們的企業免於不公平（商業）行為的傷害、讓競爭環境變得公平及彌補一再造成的損害」。

另據法新社見到的聲明草稿，G7領導人表示：「我們持續團結一致支持烏克蘭為自由而戰及重建，無論這會花多久時間。」G7領袖在這場峰會已同意再提供烏克蘭500億美元（約新台幣1兆6200億元）貸款。

聲明還說：「我們請求中國停止讓軍民兩用材料轉移用於挹注俄羅斯國防產業，這些材料包括武器零件與裝備。」

擔憂亞太緊張局勢升高的G7領袖另表示：「我們持續反對中國在南海以危險方式利用海警與海上民兵，以及屢屢阻礙各國在公海的自由航行。」

G7 俄羅斯 義大利

延伸閱讀

【Daily Podcast】G7峰會聚焦增援烏克蘭／港府對6名反送中流亡運動者下拘捕令、援助行為也將觸法

G7峰會登場 美烏簽10年安全協議 拜登批中國助俄

G7領袖合照 義總理C位 其他6人都是「跛腳鴨」

杯葛瑞士和平峰會？傳中國私下力推北京方案

相關新聞

日銀利率不動 將縮減購債 總裁植田和男強調減少規模可能很大

日本銀行（央行）14日決議維持基準利率不變，並決定之後縮減購債，將在7月公布相關細節。日銀總裁植田和男則在政策會後記者會...

較勁微軟 蘋果市值重返王座

蘋果（Apple）十三日市值超越微軟，奪回全球市值最大企業寶座，顯示投資人對其成長和人工智慧（AI）布局的信心改善。但W...

油元協定結束 美元承壓

美國與沙烏地阿拉伯之間長達50年的「石油美元協定」（petrodollar agreement）於6月9日結束，沙國無須...

紅海危機／商船遭攻擊 兩天兩起

紅海危機又起，一艘小型商船13日在行經葉門附近亞丁灣時遭到三枚砲彈擊中並起火，這是兩天內的第二起嚴重事故，也凸顯新一波攻...

國會大選局勢混亂 法國陷「政」盪 股債爆賣壓

在政治不確定性壟罩之下，法國金融市場14日再度湧現龐大賣壓，法、德公債殖利率的利差擴增幅度達到2011年以來單周最大。

德力阻陸電動車 關稅戰升級

知情人士透露，德國政府正在努力阻止歐盟對中國大陸電動車加徵關稅的措施生效，或至少能鬆綁部分措施，對外將和中國大陸直接談判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。