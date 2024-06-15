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較勁微軟 蘋果市值重返王座

聯合報／ 編譯黃淑玲、記者崔馨方／綜合報導

蘋果（Apple）十三日市值超越微軟，奪回全球市值最大企業寶座，顯示投資人對其成長和人工智慧（AI）布局的信心改善。但Wayve Capital Management首席策略師Rhys William提醒，許多企業「非常相信自己會成為AI贏家，在這個市場似乎若你是AI贏家，就會被炒得很高」。

外電指出，蘋果十一日起連三漲，十三日收盤市值達三點二八五兆美元，超車微軟的三點二八二兆美元。台股跟進美股上漲，昨多頭氣勢如虹，在權王台積電甩尾翻紅下，終場也大漲一九二點至二二五○四點，再攀歷史新高，周線大漲六四六點。

蘋果在全球開發者大會（WWDC）上推出全新「蘋果AI」（Apple Intelligence），隨著時序將邁入下半年傳統電子旺季。外資摩根士丹利在最新釋出的「大中華科技硬體產業」報告中，以「AI將引動換機潮嗎」為題，評估第三季重點電子產品出貨情形，並按讚包括鴻海、大立光、華碩、廣達、緯創、玉晶光等六檔台系供應鏈，均給予「優於大盤」評等。

台積電 微軟 蘋果

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