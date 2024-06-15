油元協定結束 美元承壓

美國與沙烏地阿拉伯之間長達50年的「石油美元協定」（petrodollar agreement）於6月9日結束，沙國無須再以美元作為出口石油的計價及支付貨幣，將使既有的全球金融秩序轉入到一種嶄新且未知的範式，尤其是對美元及美債可能造成下壓。

依據這項1974年6月8日簽訂的協定，沙國石油出口只用美元計價，並將剩餘的美元收入投資美國公債；交換條件是美國對沙國提供軍事支持及保護。美國既能確保穩定的石油來源，又能為美債取得穩定的資金來源以壓低美國利率，並鞏固美元在全球準備貨幣體系的地位。

油元協定劃上句號，顯示沙國有意超越與美國之間獨有的關係，而沙國加入「金磚國家」（BRICS）便是明證；另一向原因則是全球朝向替代能源轉移，使沙國必須轉向經濟多元化發展。

儘管許多分析認為，油元協定結束不致威脅到美元身為全球準備貨幣的地位，但大部分都承認，在長期間可能弱化美元匯率，及美國金融市場的地位。

沙國目前仍接受美元作為石油交易的貨幣，但中國大陸等大型經濟體正嘗試改變作法。

多年來中國一直設法使沙國同意用人民幣來支付油款；沙國迄今雖尚未同意，但已表示對這項構想持開放態度。