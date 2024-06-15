反聖嬰蠢動 牽動美國油氣生產

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束，接著反聖嬰現象（La Niña）可能在夏季形成，恐導致美國今夏氣溫陷入酷暑，並威脅美國石油與天然氣生產。

NOAA在13日表示，過去一個月來，東太平洋海面溫度已接近或低於平均值，回到沒有聖嬰現象的狀態，並估算7到9月形成反聖嬰現象的機率為65%，延續到北半球冬季的機率為85%。世界氣象組織（WMO）和日本氣象局也都指出聖嬰現象結束，並預測反聖嬰現象今年將成形。

聖嬰現象下，信風（trade wind）減弱，使較溫暖的海水無法吹往亞洲，導致去年太平洋颶風增加，反聖嬰現象則傾向減少太平洋的氣旋活動、但增強大西洋的氣旋活動。

NOAA在5月預測今年大西洋颶風季活動頻繁，將出現17~25個命名風暴，其中8~13個風暴預料將變成颶風，包括4~11個風速達到每小時11英里以上的重大颶風。美國國家氣象局（NWS）預報人員認為，今年颶風季活動高於往常的機率為85%。

美國能源資訊局（EIA）也在5月表示，大西洋颶風季活動頻繁，提高了美國石油與天然氣生產因天候相關問題而中斷的風險，尤其是墨西哥灣的離岸油氣生產、以及德州和路易斯安那州沿岸的煉油活動。