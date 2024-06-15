特斯拉攻機器人 譜寫市值夢 將在2025年限量生產Optimus

特斯拉執行長馬斯克13日在年度股東大會表示，旗下的Optimus人形機器人，有朝一日能讓特斯拉的市值衝上25兆美元，足足比當今市值龍頭蘋果公司高出七倍多。

馬斯克的薪酬方案同日也獲得股東支持，象徵在特斯拉銷售下滑之際，投資人仍對其領導能力深具信心。馬斯克表示，他對自家公司有著幾近「病態的樂觀」，特斯拉不僅邁向「新篇章」，也將書寫「全新的一冊」，而Optimus將扮演主角之一。

特斯拉在今年1月發布Optimus摺衣服的展示影片，但隨即招來工程師的抨擊，因為Optimus並非全然自動化，而是有人員在背後操控。馬斯克在股東大會上並未揭露Optimus的最新進展，而是暗示有朝一日，它能像電影「星際大戰」中R2-D2、C-3PO這兩具機器人般執行任務，可以烹飪、清潔、完成工廠作業，甚至當家教。

馬斯克相信，總有一天，Optimus能引領特斯拉市值衝上25兆美元。他承諾，將在2025年「限量生產」Optimus，並於自家廠房進行測試，並預期明年將有破千具、甚至數千具Optimus在特斯拉工廠工作。

就連以馬斯克的標準來看，這個牛皮也似乎吹得有點大。特斯拉目前市值約為5,800億美元，距離25兆美元非常遙遠。馬斯克常對投資人和消費者做出野心勃勃、最終卻未能實現的承諾，例如開發出讓現有特斯拉變成自駕車的軟體，以及設置電動車電池交換站等等。

德拉瓦州法院五個月前判決撤銷馬斯克560億美元的薪酬方案，該方案13日獲得股東表決通過，同時股東也支持把特斯拉的註冊地遷往德州。

另外，馬斯克向股東表示，美國前總統川普常打電話給他，而且川普還是Cybertruck的大粉絲。