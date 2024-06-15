全球航空業 押寶印度線

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

航空業主管和分析師表示，全球航空公司都在新闢或加開印度航線，押注在這個南亞大國將成為未來十年最炙手可熱的旅遊市場。

路透報導，隨印度國內和國際航空旅行激增，在上周杜拜舉行的航空業最大主管級聚會上，這個全球成長最快的主要航空市場成為矚焦點。

據政府數據，印度的國內航空旅行市場，預料將從2023年創紀錄的1.52億旅客人次，翻倍至3億人次。

飛航研究機構CAPA India則估計，國際客流量將快速成長，從去年6,400萬人次成長至2030年的1.6億人次。

為了搭上這股旅遊熱，土耳其航空董事長波拉特在國際航空運輸協會（IATA）峰會上說，正在評估開設從土耳其南部港都安塔利亞飛往印度的班機。

匈牙利廉航威茲航空（Wizz Air）執行長瓦拉迪也在上周另一場在新德里的飛航大會上說，計劃明年開設首班飛往印度的班機。

這樣的強勁前景，已促使印度兩大航空公司印度航空和廉航靛藍航空破紀錄下定數百架的新飛機。

主管 印度 土耳其

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