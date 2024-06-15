Adobe搭AI順風車上調財測 相關新工具獲客戶採用

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
軟體公司Adobe預測的本季營收優於預期，顯示客戶正在採用該公司以AI為基礎的新工具，消息激勵股價在盤後大漲14%。 路透
軟體公司Adobe預測的本季營收優於預期，顯示客戶正在採用該公司以AI為基礎的新工具，消息激勵股價在盤後大漲14%。 路透

創作與行銷軟體公司Adobe上季營收和獲利雙雙優於預期，顯示客戶正採用該公司以AI為基礎的新工具，再加上該公司調高於11月底結束的全年度財測，消息激勵Adobe股價在14日美股早盤飆漲超過14%。

Adobe在13日美股盤後公布，截至5月底的年度第2季（上季）營收年比成長10%至53.1億美元，高於分析師預估的52.9億美元。經調整後每股盈餘為4.48美元，也優於分析師預期的4.39美元。

Firefly迄今生成的圖像數量 圖／經濟日報提供
Firefly迄今生成的圖像數量 圖／經濟日報提供

該公司旗下的數位媒體部門，上季營收增長11%，攀抵39.1億美元。

Adobe備受關注的新創作軟體事業指標—數位媒體淨新年度經常性營收（包含Creative Cloud訂閱在內），在上季達到4.87億美元，優於市場預估的4.37億美元。

展望本季，營收將介於53.3億美元~53.8億美元之間，經調整每股盈餘則落在4.5~4.55美元的範圍內。數位媒體淨新年度經常性營收將會達到4.6億美元，高於市場平均預估的4.35億美元。

Adobe並上調2024全年度的財測，預計經調整後的每股盈餘可達到18～18.2美元之間，營收則落在214～215億美元之間。

作為繪圖藝術專業人士軟體領導大廠，Adobe近期面臨投資人擔心生成式AI將侵蝕其市場的新一波焦慮。例如Salesforce、Workday與ServiceNow等應用軟體同業，近幾周來公布需求放緩，都引發類似的疑慮。不過，Adobe最新財報代表該公司努力將AI功能整合到其產品中，正獲得客戶的支持。此時，Adobe也面臨聚焦採用AI技術的新創企業的競爭。

Adobe執行長納拉延說：「我們在AI與創新產品上高度差異化的做法，正在吸引擴大客戶群，並且為既有客戶提供更多價值。」

Adobe的專有AI模型Firefly已經被整合到該公司旗下Photoshop、Illustrator等產品中，該公司也投入為影像編輯軟體Premiere開發類似技術。納拉延說，這款模型已經被用來產生超過90億張圖像。

Adobe媒體業務總裁瓦德瓦尼表示，Adobe本季針對旗下的生成式AI模型Firefly進行微調，讓Firefly的表現更加符合客戶需要。瓦德瓦尼強調，對於公司創新步伐的加速感到興奮。瓦德瓦尼透露，許多Creative Cloud訂閱者升級了他們的方案，以便存取Firefly功能。

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