國會大選局勢混亂 法國陷「政」盪 股債爆賣壓

在政治不確定性壟罩之下，法國金融市場14日再度湧現龐大賣壓，法、德公債殖利率的利差擴增幅度達到2011年以來單周最大。

法國10年期公債價格重挫、殖利率躍升，與作為歐洲基準的德國10年期公債殖利率差擴大至77個基點，為七年來最高，兩者之間的利差光是在本周就擴大約25個基點，為2011年歐債危機以來單周最大。

法國銀行股遭受重創，法國巴黎（BNP Paribas）、東方匯理（Credit Agricole）及興業（Societe Generale）等法國三大銀行本周失血在10%至15%，為2023年3月銀行危機以來最慘重。

巴黎股市大盤CAC 40指數14日盤中下挫2.4%，本周蒸發了2,000億美元左右的市值，相當於整個希臘經濟的規模，幾乎回吐了今年來的所有漲幅。

而且若法國股市繼續下跌，恐怕會失去歐洲最大股市的寶座。

更廣泛的歐洲STOXX 600也受到波及，本周可能跌1.8%。

歐元匯率觸及一個月低點，報1歐元兌1.0690美元。

投資人擔心一旦雷朋（Marine Le Pen）領導的極右翼政黨國民聯盟贏得這場國會大選，將會推行更寬鬆的財政政策，包括降低退休年齡以及「法國優先」的經濟政策。法國將在本月30日舉行第一輪投票。

分析師說，法國左翼政黨宣布組成「人民陣線」（Popular Front）的決定，可能削弱馬克宏所領導的中間派聯盟勝選機率，加重了市場賣壓。

法國財政部長勒梅爾（Bruno LeMaire）發出警告，這個歐元區第二大經濟體，因總統馬克宏決定提前大選而陷入混亂，面臨金融危機的風險。他說，若新的左翼聯盟上台，將導致法國退出歐盟。

勒梅爾在法國一個電台節目表示，由人民陣線所推行的政見「很瘋狂」，法國經濟肯定面臨崩潰及大規模失業。

目前這些左翼政黨（綠黨、法國共產黨、不屈法國、社會黨）推出的政見宣言包含，降低退休年齡、將通膨和薪資掛鉤、對有錢人課徵財富稅，而且將拒絕實施歐盟對成員國所設、有關財政紀律的協議。而且「人民陣線」打算提高金融交易稅，要求銀行增加準備金來應對氣候風險。

投資公司St. James's Place的投資長奧努埃庫西表示，很難不令人想起與2011至 2012年主權債務危機的相似之處，「若你重返那個時期，你會發現非常相似的主題，選舉、主權債殖利率差及債務永續性都是焦點所在，而且沒有跡象顯示有什麼能阻止這個勢頭」。