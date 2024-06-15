G7峰會最終日 盯陸產能過剩

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

七大工業國集團（G7）領導人14日展開峰會最後一天會談，聚焦中國大陸，各國預料對中國大陸工業產能過剩表達憂慮。美國財長葉倫13日也警告，中國大陸以國家大規模補貼工業的模式，為世界無法接受的模式。

G7峰會在13日第一天達成一項協議，將提供烏克蘭500億美元貸款，以被凍結的俄羅斯資產利息作為擔保，美國、加拿大、日本、德國、法國、義大利、英國、及歐盟預料都將為這筆貸款出資，在年底前送達基輔。

在14日的G7峰會，中國大陸將是關鍵議題，各國領袖預料將對中國大陸的工業產能過剩、及其對俄羅斯的支持表示擔憂。美國總統拜登表示：「中國供應（俄羅斯）的不是武器，而是生產這些武器的能力和技術，實際上是在幫助俄羅斯」，但G7內部對如何因應中國大陸的國家補貼問題，依然意見分歧。

葉倫13日在紐約經濟俱樂部發表演說時表示，美國能夠吸引民間資本的公共投資，對於推動長期永續且具包容性的成長，至關重要，並且警告中國大陸以國家大規模補貼工業的模式，舉世都無法接受。

她說，政府過度補貼戰略產業，會加劇製造業的產能過剩，使產能遠超過國內需求，這種過度投資造成的出口泛濫正威脅全球就業，也使美國和其他地方出現新的貿易壁壘。

俄羅斯 美國

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