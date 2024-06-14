塔塔集團與Vivo印度公司 洽談收購事宜

金融財經網站Moneycontrol今天報導，中國手機製造商Vivo印度公司正與印度塔塔集團（Tata）洽談收購多數股份事宜，以符合印度政府的營運在地化要求。

報導引述消息人士表示，洽談已進入後期階段，Vivo印度公司希望塔塔集團提高收購價格。

印度媒體去年6月報導，印度政府要求中國手機製造商尋找在地合作夥伴、任命印度籍人士出任高階主管，透過合資增加印度零組件在製造過程中的使用比例。

Moneycontrol稱，印度政府要求塔塔集團持有Vivo印度公司至少51%的股份，同時要求收購後的合資公司由在地業者主導，經銷網也要在地化。

報導說，由於印度手機市場已被中國手機品牌支配，印度政府希望新的舉措可增加印度業者在印度手機市場的影響力。

Vivo於2014年進軍印度市場，隔年在印度建廠，至2021年產能已達每年6000萬支，但2022年起因涉嫌洗錢及逃避關稅而遭印度政府調查。

塔塔集團正積極透過旗下塔塔電子（Tata Electronics）進軍電子產品製造領域，先於去年10月買下緯創在印度卡納塔卡邦（Karnataka）的iPhone組裝廠，現在又與和碩洽談，收購其在清奈（Chennai）附近iPhone組裝廠的多數股份。

Moneycontrol稱，塔塔電子正在坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的霍蘇爾（Hosur）興建iPhone組裝廠，估計12至18個月內開始營運，預料將有20條生產線，未來兩年僱用5萬名員工。