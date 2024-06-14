蘋果、微軟、Nvidia市值爭霸 恐掀熱門ETF持股權重大地震

蘋果、微軟、輝達（Nvidia）爭奪美股市值王冠，可能牽動熱門科技股ETF持股權重大地震，對這些驅動2024年美股漲勢的科技股產生重大影響。結果如何，美股14日（周五）收盤後可見分曉。

MarketWatch報導，標普科技精選行業指數（S&P Technology Select Sector Index）預定在14日收盤後進行最新一季的指數再平衡（rebalancing），就在美國科技三大咖蘋果、微軟和輝達市值爭霸戰打得如火如荼的此刻。

彭博行業研究ETF分析師賽法特說，如果蘋果收盤保住13日甫奪回的市值冠軍寶座，可能迫使追蹤該指數的科技股ETF--比方說規模670億美元的SPDR科技類股ETF（代碼XLK）--脫售一部分微軟持股、同時加碼買進蘋果股票。

若是輝達14日收盤躍為市值第二高，該基金可能被迫大買輝達股票，因為這支晶片股的指數權重可能大幅提高。同時，該基金也不得不賣出可觀的微軟或蘋果持股。

彭博行業研究分析師團隊在本周初發表的報告中估計，如果輝達躍為市值第二大而蘋果變成市值第三大，可能迫使該ETF拋售價值逾110億美元的蘋果股票，同時買進將近100億美元的輝達股票。

如果微軟市值再度超前蘋果，而輝達仍名列第三，權重可能大致維持不變。

這三家科技公司爭奪市值王的競爭激烈萬分，以致目前尚難斷定14日收盤後的排名順序。截至13日收盤為止，蘋果以3.285兆美元奪魁，微軟以3.282兆美元緊追在後，輝達市值3.19兆美元暫居第三。

假如輝達收盤能衝上第二名，在標普科技精選行業指數及相關ETF的權重將從目前的5.86%躍上20%，勢必逼得追蹤該指數的ETF大買特買這支晶片股，股價可望大漲。根據SPDR資料，蘋果目前在SPDR科技類股ETF權重為21.02%，微軟則為22.55%。

道富全球SPDR美洲研究部主管巴托里尼說：「結果要到6月14日收盤時才會揭曉。」不過，指數再平衡要到6月21日才正式生效，所有與指數再平衡有關的交易也要到那時才會發生。

一旦再平衡結果塵埃落定，避險基金和套利者可能急著買進或賣出相關個股，導致股價震盪。