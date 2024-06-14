全球壓力升高！美股早盤漲勢熄火 道瓊指數跌逾300點
美股14日早盤未能延續前幾天屢創新高的漲勢，道瓊工業指數下跌308點，或0.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別下跌0.5%和0.2%；費城半導體指數跌0.7%，台積電ADR也跌0.7%。
CNBC報導，Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出，全球壓力可能是導致今日行情走低的原因之一，包括對法國政局的擔憂，以及日本銀行（央行）表示將放緩量化寬鬆步伐。
他說：「儘管全球貨幣政策整體來說正在朝向寬鬆，但進程不夠快速，無法抵銷與名目成長降溫環境有關的獲利逆風升高。」
不過，對通膨持續降溫的希望仍已推升本周的標普500和那斯達克指數，這兩大指數過去五天已屢創新高，本周料將分別上漲1.3%和2.7%。
另外，軟體大廠Adobe上季營收超越市場預期，帶動該公司14日早盤股價躍漲14.5%。
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