快訊

王力宏請辭金曲致敬李玟表演 文化部揭「背後考量」：取消這段演出

全球壓力升高！美股早盤漲勢熄火 道瓊指數跌逾300點

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股漲勢在14日早盤熄火，道瓊指數下跌逾300點。路透
美股漲勢在14日早盤熄火，道瓊指數下跌逾300點。路透

美股14日早盤未能延續前幾天屢創新高的漲勢，道瓊工業指數下跌308點，或0.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別下跌0.5%和0.2%；費城半導體指數跌0.7%，台積電ADR也跌0.7%。

CNBC報導，Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli指出，全球壓力可能是導致今日行情走低的原因之一，包括對法國政局的擔憂，以及日本銀行（央行）表示將放緩量化寬鬆步伐。

他說：「儘管全球貨幣政策整體來說正在朝向寬鬆，但進程不夠快速，無法抵銷與名目成長降溫環境有關的獲利逆風升高。」

不過，對通膨持續降溫的希望仍已推升本周的標普500和那斯達克指數，這兩大指數過去五天已屢創新高，本周料將分別上漲1.3%和2.7%。

另外，軟體大廠Adobe上季營收超越市場預期，帶動該公司14日早盤股價躍漲14.5%。

半導體 指數 標普

延伸閱讀

標普500與那指連四天創新高！ 博通領晶片股漲逾1％

台積秒填息拚當千金股 ADR總值超越波克夏躍全球第八

通膨和勞動市場雙雙降溫！美股債早盤同走揚 10年債殖利率跌破4.3％

台積電季配息6月13日除息 隨 ADR 強法人估秒填息機率高

相關新聞

全球壓力升高！美股早盤漲勢熄火 道瓊指數跌逾300點

美股14日早盤未能延續前幾天屢創新高的漲勢，道瓊工業指數下跌308點，或0.8%，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別...

美股掀拆股風！輝達、博通接連股票分割 外界點名「這2間」恐跟進

美股吹起拆股風，輝達（Nvidia）5月底宣布一股拆十股後，博通（Broadcom）也在本周表示將進行股票分割。市場開始...

波音737 MAX飛機新事故！在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

紐約郵報14日報導，美國聯邦官員表示，西南航空機隊的一架波音飛機日前在約9800公尺的高空經歷了一次罕見的飄擺（Dutc...

蘋果、微軟、Nvidia市值爭霸 恐掀熱門ETF持股權重大地震

蘋果、微軟、輝達（Nvidia）爭奪美股市值王冠，可能牽動熱門科技股ETF持股權重大地震，對這些驅動2024年美股漲勢的...

歐洲央行管委Kazimir表示必須等到9月才會評估下次降息

【彭博】-- 歐洲央行管委Peter Kazimir表示，央行9月份的政策會議將是官員決定是否再一次降息的關鍵。

歐洲央行官員Nagel稱歐元區核心通膨「仍然很有黏性」

【彭博】-- 歐洲央行管委Joachim Nagel表示，事實證明歐元區的基本通膨是頑固的。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。