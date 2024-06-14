全球前10大房價最難負擔城市 這個地方包辦近半數、香港高居榜首
根據國際住房負擔能力（Demographic International Housing Affordability）的年度報告，香港高居全球房價最難負擔城市的榜首，但在前十名中美國加州幾乎占了一半。
舉凡對過去20年房地產行情略知一二的人都知道，在許多國家更難買到房屋，尤其是美國。這項報告指出，在全球前十大最負擔不起的城市中， 美國西岸城市和夏威夷就占了五個，分別是排名第四的聖荷西、第五洛杉磯、第六檀香山、第八舊金山及第九聖地牙哥。
澳洲是美國以外另一個有三個以上城市擠進前十名的國家，除了第二名的雪棃外，還有位居第七的墨爾本及第八的阿德雷德。加拿大的溫哥華、多倫多分別排名第三及第十。
這份報告使用房價中位數除以家庭總所得中位數的房價所得比，來衡量負擔能力。
但位居全球榜首的是香港，這個小巧的亞洲金融中心，素以小公寓、高房租聞名於世。香港是最貴房市排行榜的常客，在所有受調查的城市中，房屋自有率最低，僅為51%，而其亞洲競爭對手新加坡，由於政府數十年來對公宅的承諾，房屋自有率高達89%。
但潛在的購屋者可能會知道，香港不再像以前那般難以負擔。2020年新冠疫情期間，香港房價下跌，當時政府封城並實施清零政策，此外，新實施的國安法也對該城市產生了寒蟬效應。
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