美股掀拆股風！輝達、博通接連股票分割 外界點名「這2間」恐跟進

美股吹起拆股風，輝達（Nvidia）5月底宣布一股拆十股後，博通（Broadcom）也在本周表示將進行股票分割。市場開始猜測誰會是下一個，不少高價股遭到點名，包括美超微（Super Micro Computer）、好市多（Costco）等。

CNBC報導，拆股在1990年代的網路泡沫時期，曾一度大行其道。高盛首席美股策略師柯斯汀（David Kostin）說，羅素1000指數在1990年代末期，每年約有15%成分股拆股。此一趨勢在2000年代中期趨緩，到了2008~2009年全球金融危機後，更幾乎喊卡。

2010年市場復甦後，拆股風氣未見復甦，可能是因法人主導市場，此類投資人主要看股票的美元總值，不看股數。

但近來風向轉變，部分業者股價升至驚人高點，有些公司則似乎想吸引散戶。輝達表示，拆股目的是讓員工和投資人，更容易取得股票。

理論上拆股公司總市值仍然相同。但風險和財務管理期刊（Journal of Risk and Financial Management）2022年研究指出，拆股有三個好處：1)提高交易量、2)改善流動性、3)擴大股東基礎，這些變化可能會對股價有微妙影響。

標普500指數中，千金俱樂部成員（股價在1,000美元以上）為數不多，而且正逐漸減少，相關成員如餐飲業者Chipotle、博通、科林研發（Lam Research）都已宣布拆股。

其他散戶注意的高價股包括好市多、美超微，這兩檔個股14日早盤分別報846美元以及858美元。

要是企業覺得股票分割是當下趨勢，並能吸引注意，股價較低的公司，也可能成為拆股候選人。彭博先前報導，臉書母公司Meta Platforms可能是下一個拆股的業者，主要是該公司是七大科技巨擘中，唯一尚未分割股票的公司。

Mahoney資產管理公司總裁Ken Mahoney認為，Meta股價突破500美元大關，拆股時機成熟。人工智慧（AI）風潮、實施庫藏股、發放股利，帶動該公司股價從2022年低點大漲逾450%。