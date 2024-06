美股掀拆股風！輝達、博通接連股票分割 外界點名「這2間」恐跟進

美股吹起拆股風,輝達(Nvidia)5月底宣布一股拆十股後,博通(Broadcom)也在本周表示將進行股票分割。市場開始猜測誰會是下一個,不少高價股遭到點名,包括美超微(Super Micro Computer)、好市多(Costco)等。

CNBC報導,拆股在1990年代的網路泡沫時期,曾一度大行其道。高盛首席美股策略師柯斯汀(David Kostin)說,羅素1000指數在1990年代末期,每年約有15%成分股拆股。此一趨勢在2000年代中期趨緩,到了2008~2009年全球金融危機後,更幾乎喊卡。

2010年市場復甦後,拆股風氣未見復甦,可能是因法人主導市場,此類投資人主要看股票的美元總值,不看股數。

但近來風向轉變,部分業者股價升至驚人高點,有些公司則似乎想吸引散戶。輝達表示,拆股目的是讓員工和投資人,更容易取得股票。

理論上拆股公司總市值仍然相同。但風險和財務管理期刊(Journal of Risk and Financial Management)2022年研究指出,拆股有三個好處:1)提高交易量、2)改善流動性、3)擴大股東基礎,這些變化可能會對股價有微妙影響。

標普500指數中,千金俱樂部成員(股價在1,000美元以上)為數不多,而且正逐漸減少,相關成員如餐飲業者Chipotle、博通、科林研發(Lam Research)都已宣布拆股。

其他散戶注意的高價股包括好市多、美超微,這兩檔個股14日早盤分別報846美元以及858美元。

要是企業覺得股票分割是當下趨勢,並能吸引注意,股價較低的公司,也可能成為拆股候選人。彭博先前報導,臉書母公司Meta Platforms可能是下一個拆股的業者,主要是該公司是七大科技巨擘中,唯一尚未分割股票的公司。

Mahoney資產管理公司總裁Ken Mahoney認為,Meta股價突破500美元大關,拆股時機成熟。人工智慧(AI)風潮、實施庫藏股、發放股利,帶動該公司股價從2022年低點大漲逾450%。