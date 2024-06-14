微軟追隨亞馬遜！砸71.6億美元在西班牙新建資料中心
微軟將追隨亞馬遜的腳步，在西班牙東北部的亞拉岡地區投資66.9億歐元（71.6億美元），新建資料中心，顯示亞拉岡已逐漸成為歐洲雲端運算重鎮。
亞拉岡自治區政府表示，微軟已申請建照，打算在薩拉戈薩市郊興建資料中心，證實當地報章El Heraldo的報導，而這項投資將分十年進行。
近期才宣布對馬德里資料中心投資21億歐元的微軟，拒絕回應路透對亞拉岡投資計畫的置評請求。
微軟將跟隨主要競爭對手亞馬遜雲端運算服務（AWS）的步伐，著眼亞拉岡地區；亞馬遜上月宣布，將在十年內投資157億歐元，於亞拉岡建設資料中心，且將全數使用再生能源供電，以善用當地的風力發電資源。
西班牙第五大城薩拉戈薩市坐落於馬德里和巴塞隆納之間、也位處連結伊比利半島、法國、乃至歐洲其他地區主要貿易走廊的中心，因坐享地利之便，已成物流和運輸樞紐。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言