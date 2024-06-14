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微軟追隨亞馬遜！砸71.6億美元在西班牙新建資料中心

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
微軟將在西班牙東北部新建資料中心。路透
微軟將在西班牙東北部新建資料中心。路透

微軟將追隨亞馬遜的腳步，在西班牙東北部的亞拉岡地區投資66.9億歐元（71.6億美元），新建資料中心，顯示亞拉岡已逐漸成為歐洲雲端運算重鎮。

亞拉岡自治區政府表示，微軟已申請建照，打算在薩拉戈薩市郊興建資料中心，證實當地報章El Heraldo的報導，而這項投資將分十年進行。

近期才宣布對馬德里資料中心投資21億歐元的微軟，拒絕回應路透對亞拉岡投資計畫的置評請求。

微軟將跟隨主要競爭對手亞馬遜雲端運算服務（AWS）的步伐，著眼亞拉岡地區；亞馬遜上月宣布，將在十年內投資157億歐元，於亞拉岡建設資料中心，且將全數使用再生能源供電，以善用當地的風力發電資源。

西班牙第五大城薩拉戈薩市坐落於馬德里和巴塞隆納之間、也位處連結伊比利半島、法國、乃至歐洲其他地區主要貿易走廊的中心，因坐享地利之便，已成物流和運輸樞紐。

薩拉 西班牙 馬德里

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