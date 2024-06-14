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電動車需求疲軟…車用晶片大廠安森美 宣布全球裁員1000人

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國車用晶片大廠安森美（On Semiconductor）宣布全球裁員1,000人，因電動車需求疲軟。路透
美國車用晶片大廠安森美（On Semiconductor）宣布全球裁員1,000人，因電動車需求疲軟。路透

美國車用晶片大廠安森美半導體（On Semiconductor）13日宣布，將裁撤全球約1,000名員工，以精簡營運和節省成本。在面臨電動車市疲軟和客戶手上庫存過多之際，這家公司一直在設法解決晶片需求復甦低迷的問題。

路透報導，根據申報資料，安森美除了將在全球裁員1,000人外，也將合併旗下九個據點，並將另外重新分配300名員工的工作，或要求他們調動到其他據點。

據該公司的最新年報，安森美截至去年底約有30,000名全職員工。

安森美供應的晶片主要用於電動車的傳動系統，以及協助相機和感測器等駕駛輔助系統。該公司的碳化矽晶片也有助於延長電動車的續航里程。

該公司預估，今、明兩年增加6,500萬至8,000萬美元的人事相關費用，並將在明年完成這波裁員，未來也計劃把因此省下的一部分開銷，重新投資到一些商業計畫和商機。

安森美去年已裁員約1,900人，透過將利潤率較低的晶片外包出去，來達到節省成本。該公司預測，其第2季營收和獲利將低於分析師4月的預期。

安森美14日早盤股價下跌2%，今年來下跌近8%。

半導體 車用晶片 電動

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