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酷澎涉操控演算法「優先顯示自家品牌」 南韓重罰33億元歷來最高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
南韓最大電商平台酷澎（Coupang）因涉及操縱搜尋演算法，遭韓國公平交易委員會（KFTC）開罰1,400億韓元（1.02 億美元）。路透
南韓最大電商平台酷澎（Coupang）因涉及操縱搜尋演算法，遭韓國公平交易委員會（KFTC）開罰1,400億韓元（1.02 億美元）。路透

南韓最大電商平台酷澎（Coupang）因涉及操縱搜尋演算法，搜尋結果優先顯示自有品牌產品，遭韓國公平交易委員會（KFTC）開罰1,400億韓元（約1.02億美元、新台幣33億元），為該委員會歷來最高的罰款

KFTC表示，酷澎操控搜尋結果，並找員工寫下好評，以推銷自有商品，因此祭出該機構的史上最高罰金。酷澎是第三方賣家的銷售平台，同時也出售自有品牌商品。

酷澎立即就此一裁定申請禁制令，並說KFTC作法違反數位化趨勢與創新。該公司強調，對產品顯示方式提出意見，而且開罰金額超過去年對南韓前500大企業總罰款額的一半以上，此種裁定在全球前所未見。

據KFTC，酷澎在2019年2月到去年7月間，將大約64,250種自家商品，放在搜尋結果的排名首位。該公司並在這段期間動員了2,297名員工，替至少7,342項自有商品，撰寫72,614則購買評論，大幅提高這些產品的排名。

KFTC在聲明稿寫道，酷澎具有雙重身分，既是買賣平台，也出售自家產品。此種雙重身分，可能會在販售自家產品與賣家商品時，引發利益衝突。

品牌 罰款 酷澎

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