上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

美國企業開始嚴格管理混合工作文化，富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。

據美國金融業監管局（Finra）的文件，富國銀行表示，有員工試圖藉由模擬鍵盤打字，來「營造認真工作的假象」，上個月有幾個人因此遭到開除。文件並未說明這些人使用的是家中或辦公室的電腦。

富國銀行聲明稿寫道，該銀行要求員工遵守最高標準，無法容忍不道德的行為。遭解雇者均任職於該銀行的投資與財富管理部門，該銀行的多數員工均適用混合上班制，一周只需到公司三天。

亞馬遜等電商平台上，到處可見能模擬電腦滑鼠動作的裝置或軟體，一個價格不到10英鎊（約新台幣411元）。這些裝置靠著把滑鼠放在旋轉平台上，以模仿滑鼠的正常運作，軟體則靠程式持續移動滑鼠，以避免電腦進入休眠狀態。

據WFH Research，上個月美國員工有超過四分之一的支薪工作日，能居家上班，比重遠高於疫情前的5%。