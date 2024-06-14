快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社
富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。美聯社

美國企業開始嚴格管理混合工作文化，富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。

據美國金融業監管局（Finra）的文件，富國銀行表示，有員工試圖藉由模擬鍵盤打字，來「營造認真工作的假象」，上個月有幾個人因此遭到開除。文件並未說明這些人使用的是家中或辦公室的電腦。

富國銀行聲明稿寫道，該銀行要求員工遵守最高標準，無法容忍不道德的行為。遭解雇者均任職於該銀行的投資與財富管理部門，該銀行的多數員工均適用混合上班制，一周只需到公司三天。

亞馬遜等電商平台上，到處可見能模擬電腦滑鼠動作的裝置或軟體，一個價格不到10英鎊（約新台幣411元）。這些裝置靠著把滑鼠放在旋轉平台上，以模仿滑鼠的正常運作，軟體則靠程式持續移動滑鼠，以避免電腦進入休眠狀態。

據WFH Research，上個月美國員工有超過四分之一的支薪工作日，能居家上班，比重遠高於疫情前的5%。

美國 電商

延伸閱讀

鋼琴家歐拉夫森：巴哈音樂像鏡子照見自己長處短處

羅技個人協作系列辦公新品亮相 4大優勢打造智慧辦公室

牽手李多慧搶占C位…回家跪鍵盤？ 蔣萬安今曝太座反應

「2024台灣國際古樂節」9月登場 歡迎穿越至400年前的荷蘭

相關新聞

日銀維持超低利率 總裁：恐在7月決定升息及縮減購債細節

日本銀行（BOJ）14日維持超低利率不變，但決定開始縮減購債，將以緩慢但平穩的步伐退出其大規模貨幣刺激。日銀總裁植田和男...

陸掀電動車價格戰之際 比亞迪領軍擴張全球！陸車去年銷量首超美車

最新研究報告顯示，中國大陸汽車公司去年的汽車銷量首次超越美國車廠，主要受到大陸車廠比亞迪（BYD）的推動，和在新興市場的...

債券交易員對今年降息態勢已有定論 將從新點陣圖找出2025年利率走向

債券交易員已經接受了整個2024年利率將維持在較高水平較久的前景，聯準會本周將舉行會議，或可從中找出2025年及之後相關政策的線索。該央行官員們周三將更新季度經濟和利率預測——稱為點陣圖。

IG勁敵 VSCO全球使用者達2億

影像編輯與社群媒體應用程式（App）新創公司VSCO表示，旗下以濾鏡功能著稱的同名App已經開始獲利，且全球使用者高達2億人。公司近期推出新產品，在提供進階影像編輯服務之餘，更試圖連結創作者與其潛在的合作對象。

Google與公用事業合作 以地熱為資料中心供電

美國科技巨頭谷歌（Google）近日宣布與波克夏海瑟威（BerkshireHathaway）旗下公用事業內華達能源公司達...

恐成雙面刃？歐盟對大陸電動車加關稅 卻有6成非大陸品牌

歐盟擬對中國生產的純電動汽車增加關稅，並指中國電動車接受政府補貼進行不正當低價銷售。但實際上，歐盟從中國進口的電動車，有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。