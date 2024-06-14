上班用鍵盤模擬器裝忙 富國銀行數名員工丟飯碗
美國企業開始嚴格管理混合工作文化，富國銀行（Wells Fargo）有幾名員工上班開小差，卻想假造鍵盤活動蒙混過關，結果被抓包，丟掉工作。
據美國金融業監管局（Finra）的文件，富國銀行表示，有員工試圖藉由模擬鍵盤打字，來「營造認真工作的假象」，上個月有幾個人因此遭到開除。文件並未說明這些人使用的是家中或辦公室的電腦。
富國銀行聲明稿寫道，該銀行要求員工遵守最高標準，無法容忍不道德的行為。遭解雇者均任職於該銀行的投資與財富管理部門，該銀行的多數員工均適用混合上班制，一周只需到公司三天。
亞馬遜等電商平台上，到處可見能模擬電腦滑鼠動作的裝置或軟體，一個價格不到10英鎊（約新台幣411元）。這些裝置靠著把滑鼠放在旋轉平台上，以模仿滑鼠的正常運作，軟體則靠程式持續移動滑鼠，以避免電腦進入休眠狀態。
據WFH Research，上個月美國員工有超過四分之一的支薪工作日，能居家上班，比重遠高於疫情前的5%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言