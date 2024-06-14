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財富遽增！輝達黃仁勳資產超越印度首富 全球富豪排名升至第12位

中央社／ 吉隆坡14日綜合外電報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在全球富豪榜上排名第12位，其財富已超越印度首富安巴尼。圖／聯合報系資料照
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在全球富豪榜上排名第12位，其財富已超越印度首富安巴尼。圖／聯合報系資料照

根據彭博億萬富翁指數，人工智慧晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在全球富豪榜上排名第12位，其財富已超越印度首富安巴尼，以及在印度位居第2的大亨阿達尼。

馬來西亞英文媒體「優勢」（The Edge）今天報導，黃仁勳今年迄今財富遽增698億美元（約新台幣2兆2600億元）後，其淨資產總值達1140億美元（約新台幣3兆6900億元），在彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）排名第12名。

安巴尼（Mukesh Ambani）與阿達尼（GautamAdani）則各別以1120億及1060億美元，在榜上分居第13、14名。

同時，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）以總淨資產2070億美元，重奪全球首富寶座。

美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則以2060億美元居次，法國奢華品牌酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）以2040億美元排名第3位。

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