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日銀維持超低利率 總裁：恐在7月決定升息及縮減購債細節

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
日銀總裁植田和男（見圖）14日在決策會議後舉行記者會。路透
日銀總裁植田和男（見圖）14日在決策會議後舉行記者會。路透

日本銀行（BOJ）14日維持超低利率不變，但決定開始縮減購債，將以緩慢但平穩的步伐退出其大規模貨幣刺激。日銀總裁植田和男在會後記者會上說，有可能在7月決定升息及調整貨幣支持的程度。

路透報導，日本央行目前繼續以每月購買約6兆日圓（380億美元）的步調購買債券，但將在7月決策會議上公布其未來一到兩年的縮減購債計畫細節。

在縮減購債方面，植田和男說：「在削減購債時，重要的是保留彈性以確保市場穩性，同時以可預測的形式執行。減購債券的規模可能很顯著，但具體的減購速度、架構及程度將在與市場參與者討論後決定。 」「對於需要多久時間才能（充分）減少資產負債表，我們心中並沒有具體的時間表，我們決定從大約一到兩年的時間架構開始。」

關於貨幣政策支持的問題，植田和男說：「假如基本通膨加速符合我們的預測，日本央行將考慮調整貨幣支持的程度。如果經濟和通膨超出我們的預測，也將成為升息的理由。」他並表示：「根據當時的經濟和物價情況，我們當然可能在7月決定升息和調整貨幣支持的程度。」

在日圓貶值方面，植田和男指出：「匯率走勢將對經濟與物價產生重大影響。近來，由於企業薪資與定價行為的變動，可能加劇對物價的影響。最近日圓貶值會推升物價，因此我們在引導政策時會密切觀察日圓走勢。」

對於近期10年期日本公債殖利率上升約1%的問題，植田和男說：「我們最近已看到長期通膨預期上升。實質長期利率水準仍相當低，我們仍有足夠寬鬆的金融環境。」

植田和男並預期日本的消費將增加。他說：「我們預期薪資將溫和上升，而通膨將減緩。因此，我們堅持我們的看法，家庭實質所得將逐漸增加，並將帶動消費走強。」

日本央行 貨幣 通膨

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