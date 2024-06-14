日本通過修法 引進移工從技能實習轉軌育成就勞

日本為取代現有的「技能實習制度」，創設以培育及確保外國人才為目的的「育成就勞制度」相關修法，今天獲參議院全體會議多數贊同表決通過，預估新制將於2027年前正式上路。

日本讀賣新聞報導，所謂的「育成就勞」（培養就業）著眼解決日本國內人手不足問題，利用3年時間培育外國人達到一定技能水準，並促使擁有可長期工作居留資格的「特定技能」。

一旦新制上路後，現行最長工作5年就必須返回母國的技能實習制度將隨之終止。

技能實習制度原則上禁止外國勞工換工作，但在育成就勞制度下，放寬只要工作1到2年，將可在相同業種換工作。過去這種限制外國勞工換工作的作法，可能造成外國勞工被迫處於長時間工作等惡劣環境，一直以來都被視為問題。

日本政府希望藉由新創設的育成就勞制度，完善讓外國勞工易於工作的環境，吸引外國人才到日本工作。

一旦新制上軌道後，因為預估在日本長期停留的外國人將隨之增加，此次修法也規定，如果外國人故意不繳稅及社會保險費，其已取得的永住許可（永久居留權）將可以被取消。

時事通信社報導，重點包括創設育成就勞制度的「出入國管理及難民認定法」等修法，今天在參議院全體會議獲自民黨、公明黨等多數贊成下通過。

新制度可讓日本針對人手嚴重不足領域引進外國勞工，並讓他們長期停留。

新制將花3年時間訓練這些外國勞工，目標是讓他們獲得最長可工作5年的「特定技能1號」；如果這些勞工能取得須具備更為熟練技能的「特定技能2號」的話，將可以事實上無限期待在日本，家人也可申請依親停留。