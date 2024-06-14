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不用再掃條碼！優衣庫母公司要靠高科技結帳 衝10兆日圓銷售目標

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
優衣庫（Uniqlo）美國紐約哈德遜廣場（Hudson Yards）門市。路透
優衣庫（Uniqlo）美國紐約哈德遜廣場（Hudson Yards）門市。路透

優衣庫（Uniqlo）母公司、亞洲服飾業龍頭迅銷（Fast Retailing）正押注以結帳不必掃條碼、大數據蒐集等高科技，幫助達成全年銷售10兆日圓（636億美元）的目標。

彭博資訊報導，優衣庫在商品售價標籤嵌入射頻（RF）晶片，在結帳時能夠一次總結顧客購買的所有商品，是迅銷資訊長丹原崇宏發想的省時結帳科技。現在他打算在該公司供應鏈和銷售營運的每個環節，都導入類似創新。

另外擁有GU、Theory等品牌的迅銷，正搭上消費者對簡單、休閒風格服飾需求提高的熱潮，業績不斷成長。該公司第二次擴張海外的西方國家市場，成績比約十年前的第一次好很多。迅銷第一次開拓西方市場時，因為欠缺品牌知名度，必須關掉門市，這次儘管面臨低價線上服飾銷售商Shein的競爭，迅銷的美國、歐洲營收依然快速成長。

丹原崇宏在新加坡舉行的零售會議外受訪時表示，「我們將積極投資數位，並持續雇用人才」，「同時，我們不想只為科技而擁抱科技」。

他說，迅銷營運成長之快，尤其是歐洲市場，令迅銷的供應鏈有跟不上的風險，因此該公司在歐洲建立歷來最大的倉儲，但仍有一些乏味的工作，例如檢查商品運送到各門市等作業，這些可望以無線標籤提高效率。

丹原崇宏不願透露迅銷花費在新科技的金額，只說相關開支是2017年時的兩倍，現在他麾下有700多位程式設計師和技術人員，從事生產、供應鏈、電子商務和零售等方面的創新。

這些技術正帶來回報。在商品採用RFID標籤後，能夠減少店面的結帳人力，把人員重新部署到與顧客互動，幫助帶起更多銷售。

GU 優衣庫 品牌 標籤

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