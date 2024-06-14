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受惠AI熱潮軟體需求暢旺 Adobe上調全年財測

中央社／ 加州聖荷西13日綜合外電報導

影像處理軟體Photoshop製造商奧多比（Adobe）今天上調2024年財年營收預測，主因在出現經濟放緩跡象時，有更多企業與消費者採用Adobe由AI驅動的編輯工具。

路透社報導，Adobe股價在盤後交易勁揚超過16%。

Adobe現在預期營收將來到214億到215億美元之間，而先前的預測為213億到215億美元之間。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師平均預估Adobe的營收為214.6億美元。

Adobe的前景反映了投入人工智慧（AI）的心力將獲得回報，主因客戶提高在Premiere Pro、Animate與After Effects等軟體產品上的支出，創意專業人士會在各種領域使用這些軟體。

Adobe今年4月表示，在OpenAI、Stability AI與Midjourney陷入激烈競爭之際，Adobe計劃將一個AI工具整合到受歡迎的Photoshop軟體，以用來生成影像。

Adobe也上修經調整每股盈餘，從先前預期的每股17.6到18美元，上調至每股18到18.2美元。

Adobe公布第2季營收為53.1億美元，超過預期的52.9億美元，數位媒體營收為39.1億美元，高於預估的38.9億美元。

Adobe已開發自己的AI影像生成工具Firefly，在民眾高度關注資料隱私與AI生成內容的版權問題時，將對公司擁有版權的資料進行訓練。

Adobe第2季調整後每股盈餘為4.48美元，高於預期的每股4.39美元。

客戶 消費者

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