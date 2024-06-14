彭博：德國正試圖阻止或軟化歐盟對中國電動車加徵關稅

知情人士透露，德國政府正在努力阻止歐盟對中國電動車加徵關稅的措施生效，或至少能鬆綁部分措施，對外將和中國大陸直接談判取得協議，對內則將爭取歐盟盟友的支持。

彭博資訊報導，柏林官員樂觀認為，在加徵關稅措施7月4日生效前，歐盟仍能透過與中國大陸直接談判，找到解決方案，德國官員也認為在歐盟內部有盟友，強調不僅是中國大陸，歐盟也必須支持這項協議。

歐盟執委會12日決定，7月4日起開始對來自中國大陸的電動車加徵關稅，新稅率上看48%，將影響比亞迪、吉利汽車和MG品牌擁有者上汽集團等汽車製造商。中國大陸已威脅在農業、航空及配備大引擎汽車等領域報復，任何以牙還牙的措施都可能傷害福斯（Volkswagen）、賓士（Mercedes-Benz）、寶馬（BMW）等德國製造商。

德國經濟部長哈貝克認為，「現在有機會嘗試並希望成功阻止」關稅螺旋式升級的威脅。他下周將造訪中國大陸，計劃與中國大陸官員討論這個問題。