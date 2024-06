最新一期《經濟學人》(The Economist) 封面故事標題為How worrying is the rapid rise of Chinese science?(對中國科學的快速崛起該擔心到什麼程度?)。報導提問:中國科技崛起,其他國家應該歡迎還是畏懼?

美國祭出一系列出口管制和制裁措施,預防中國取得技術優勢,《經濟學人》認為不可能奏效。報導指出,中國在科技創新方面進展神速,美國如果要維持自身在地緣政治、經濟和軍事方面的優勢,並從中國科學家的研究獲得最大利益,應該是多花些時間和資源提升自身科研實力,少花些時間在打壓中國發展上面。