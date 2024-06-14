莫迪政黨國會席次不如預期 國泰投顧：印度股市短空長多

印度今(2024)年舉行總理大選，現任總理莫迪尋求第三個任期。選前民調及出口民調皆顯示莫迪帶領的人民黨及其政黨聯盟將可從543席國會席次中取得350席至400席，然而6月選舉結果公布後，人民黨僅取得240席，席次未過半，市場擔憂政治不確定性加劇。人民黨席次雖未過半，但其政黨聯盟共取得 293席，莫迪確定連任。國泰投顧預期，印度股市短期將遭遇震盪，但基本面並未受到實質影響，股市仍具有上漲潛力。

印度股市短期震盪 長期具有上漲潛力

觀察過去選舉結果公布日前後印度股市的波動度，選舉結果公布日之前市場波動度提高，但隨著時間推移，波動度將陸續回歸選舉前的位階 。短期市場變動雖大，但長期將回歸正常。統計過去四次印度總理大選結果公布日後的印度股市表現，公布結果後短期平均表現震盪上漲，一年後平均上漲12.8%，隨著時間拉長，股市回歸基本面，選後二年及三年平均報酬達54.1%及64.1%。

莫迪將展開其第三個任期，預計政策將可延續，股市動能亦有望維持

莫迪於2014年勝選並成為印度總理，在任期間推動印度製造、稅務改革、國家基礎建設等政策，帶領印度經濟快速成長，過去十年平均GDP 成長率達 6.3%。股市也反應經濟的快速成長，莫迪在任期間，印度股市上漲204%。隨著今年印度總理大選落幕，莫迪確定展開第三個任期，過去實施的政策將有望得到延續，市場預期2024年及2025年GDP成長率分別為6.8%及6.5%，企業獲利成長率則可分別達34.8%及14.5%，股市具有上漲潛力。

搶先布局印度 參與印度經濟起飛 卡位莫迪的下一個五年