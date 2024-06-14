莫迪政黨國會席次不如預期 國泰投顧：印度股市短空長多
印度今(2024)年舉行總理大選，現任總理莫迪尋求第三個任期。選前民調及出口民調皆顯示莫迪帶領的人民黨及其政黨聯盟將可從543席國會席次中取得350席至400席，然而6月選舉結果公布後，人民黨僅取得240席，席次未過半，市場擔憂政治不確定性加劇。人民黨席次雖未過半，但其政黨聯盟共取得 293席，莫迪確定連任。國泰投顧預期，印度股市短期將遭遇震盪，但基本面並未受到實質影響，股市仍具有上漲潛力。
印度股市短期震盪 長期具有上漲潛力
觀察過去選舉結果公布日前後印度股市的波動度，選舉結果公布日之前市場波動度提高，但隨著時間推移，波動度將陸續回歸選舉前的位階 。短期市場變動雖大，但長期將回歸正常。統計過去四次印度總理大選結果公布日後的印度股市表現，公布結果後短期平均表現震盪上漲，一年後平均上漲12.8%，隨著時間拉長，股市回歸基本面，選後二年及三年平均報酬達54.1%及64.1%。
莫迪將展開其第三個任期，預計政策將可延續，股市動能亦有望維持
莫迪於2014年勝選並成為印度總理，在任期間推動印度製造、稅務改革、國家基礎建設等政策，帶領印度經濟快速成長，過去十年平均GDP 成長率達 6.3%。股市也反應經濟的快速成長，莫迪在任期間，印度股市上漲204%。隨著今年印度總理大選落幕，莫迪確定展開第三個任期，過去實施的政策將有望得到延續，市場預期2024年及2025年GDP成長率分別為6.8%及6.5%，企業獲利成長率則可分別達34.8%及14.5%，股市具有上漲潛力。
搶先布局印度 參與印度經濟起飛 卡位莫迪的下一個五年
摩根士丹利印度股票基金選股邏輯同時考慮公司個別因素及總體經濟環境，精選長期具有成長潛力的企業，主要布局印度金融類股，除了提供國家建設所需資金以外，更可受惠人民理財需求提升的趨勢。首域盈信印度次大陸基金成立超過20年，13度獲得理柏台灣基金獎肯定主要布局金融及消費類股，看好人均所得提升帶來的結構性成長，例如，汽車與冷氣。國泰投顧指出，投資人可提早布局，卡位印度在莫迪帶領下的下一個五年。
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