快訊

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

日本沖繩時雨量達110毫米 氣象廳發布「破紀錄大雨警報」

日本賠償艦大戰哥吉拉？真實是雪風艦公海劫掠蘇聯油輪

聖嬰現象結束了 接著反聖嬰可能在夏季到來

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束。美聯社
美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束。美聯社

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束，但接著反聖嬰現象（La Niña）可能會在夏季形成，可能導致美國今夏氣溫陷入酷暑，並且威脅美國石油與天然氣生產。

NOAA在13日表示，過去一個月來，東太平洋海面溫度已接近或低於平均值，回到沒有聖嬰現象的狀態，並估算7-9月形成反聖嬰現象的機率為65%，延續到北半球冬季、今年11月-明年1月的機率為85%。世界氣象組織（WMO）和日本氣象局也都指出聖嬰現象結束，並預測反聖嬰現象今年將成形。

聖嬰現象下，信風（trade wind）減弱，使較溫暖的海水無法被吹往亞洲，導致去年太平洋颶風增加，反聖嬰現象則傾向減少太平洋的氣旋活動、但增強大西洋的氣旋活動。

NOAA在5月預測今年大西洋颶風季活動頻繁，將出現17-25個命名風暴，其中8-13個風暴預料將變成颶風，包括4-11個風速達到每小時11英里以上的重大颶風。美國國家氣象局（NWS）預報人員認為，今年颶風季活動高於往常的機率為85%。

美國能源資訊局（EIA）也在5月表示，大西洋颶風季活動頻繁，提高了美國石油與天然氣生產因為天候相關問題中斷的風險，尤其是墨西哥灣的離岸油氣生產、以及德州和路易斯安那州沿岸的煉油活動。

聖嬰和反聖嬰現象之間的循環、以及兩者之間的中立型態，通常會維持兩到七年，可能造成野火、熱帶氣旋、洪災以及長期乾旱，衝擊世界各地農民。

Maxar氣候學家海德指出，反聖嬰現象與北美（美國中西部）、東亞（中國大陸）、部分南美地區（阿根廷和巴西局部地區）在農作物生長季節的溫暖及乾旱天候有關。凱投宏觀資深氣候與大宗商品經濟學家威瑟伯恩說，在地理上產量較集中的農作物，較易遭遇價格上漲的風險。

LSEG資深天氣分析師漢克斯認為，對南非（玉米）、南亞與東南亞（印度的甘蔗和小麥）及澳洲農作物來說，反聖嬰現象會帶來高降雨，有助農作物生長，但也伴隨洪災風險。

反聖嬰 美國 聖嬰現象

延伸閱讀

供水形勢不容樂觀 河南一縣已57天無有效降雨

批核火背後利益龐大 民團:斷開核火就是斷開藍綠利益

反對四接 環團：經濟部逼迫台灣人在核能與天然氣二選一

COP 29主席：主辦國亞塞拜然將繼續增產化石燃料

相關新聞

聖嬰現象結束了 接著反聖嬰可能在夏季到來

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣告，聖嬰現象（El Niño）已結束，但接著反聖嬰現象（La Niña）可能會在夏季...

英雄或恐怖分子？以巴衝突如何成為極端主義熔爐

被以色列、美國、英國、歐洲、加拿大等視為「恐怖組織」的巴勒斯坦武裝部隊，如巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）、哈瑪斯等等，都有其支持者；另一邊廂，以色列亦有其激進代表，現任以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben-Gvir），過去曾加入被視為恐怖組織的極右團體Kach，以色列戰時內閣的唯一中間派代表甘茨（Benny Gantz）請辭部長一職後，班吉維爾隨即自薦，令本來幾近右派的內閣更走極端。

夢之國度變調！東京迪士尼挨批不再適合親子 又貴又累變「修羅之國」

東京迪士尼樂園是知名觀光景點，每天都吸引大量世界各地的遊客造訪。然而正也是因為變得太過熱門，使得現在要逛迪士尼樂園，明顯比過去變得更加辛苦，甚至還讓網友抱怨當初的「夢之國度」，如今變成難熬的「修羅之國」。

日清泡麵配料神祕肉 獨立販賣

日本日清食品出廠的泡麵裡會有一些形狀如同正方形海綿的「神秘肉」，因為擁有超高人氣，日清將之單獨包裝後販售。

法國人口萎縮 殯葬服務商機升溫

近年歐洲人口逐漸萎縮，引發外界對該地區經濟前景的擔憂。然而，對特定的產業而言，這現象卻代表巨大的商機。歐洲有17個國家的死亡率在全球前20名之列。如今每五個歐洲人當中，就有一位年齡超過65歲；2050年前，這一比率將更接近30%。然而，可用於埋葬的土地卻相當有限。 一間位於巴黎，由英國私募股權公司Charterhouse Capital Partners和法國投資管理公司Latour Capital投資的殯葬業者Funecap看中此趨勢，希望能從中謀利，至今已斥資約10億歐元購買300多間火葬場和殯儀館，多數位於歐洲。 ※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結；未經授權，請勿複製轉貼文章內容

台女在澳洲縱火燒車被通緝 警公布「照片特徵」秒被認出

澳洲是不少國人海外旅遊、打工的熱門國家之一。近日，澳洲維多利亞省凱西市警方對一名洪姓女子（Tsai-Wei HUNG）發布通緝令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。