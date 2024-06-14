Adobe也搭上AI熱潮 宣布財測後盤後股價狂飆14%

創作與行銷軟體公司Adobe預測的本季營收優於預期，顯示客戶正在採用該公司以AI為基礎的新工具，再加上該公司調高在11月底結束的全年度財測，消息激勵Adobe股價在13日盤後飆漲超過14%，

Adobe備受關注的新創作軟體事業指標—數位媒體淨新年度經常性營收本季將達4.6億美元，高於市場平均預估的4.35億美元。

做為繪圖藝術專業人士軟體領導大廠，Adobe近期面臨投資人擔心生成式AI將侵蝕其市場的新一波焦慮。例如 Salesforce、Workday與ServiceNow等應用軟體同業近幾周來公布需求放緩，引發類似的疑慮。不過，Adobe最新財報代表該公司努力將AI功能整合到其產品中，正在獲得客戶的支持。此時，Adobe也面臨聚焦採用AI技術的新創企業的競爭。

Adobe財務長巴恩表示，預期今年度結束前，新的創作事業業務會加速成長。該公司也將年度獲利預測調高至每股盈餘多達18.2美元，高於先前預估的18美元，符合分析師平均預估。

Adobe執行長納拉延表示：「我們在AI與創新產品上高度差異化的做法，正在吸引擴大客戶群，並且為既有客戶提供更多價值。」

Adobe的專有AI模型Firefly已經被整合到該公司旗下Photoshop、Illustrator等產品中，該公司也投入為影像編輯軟體 Premiere開發類似技術。納拉延說，這款模型已經被用來產生超過90億張圖像。

Adobe公布上季營收年比成長10%至53.1億美元，高於分析師預估的52.9億美元。

Adobe股價13日收盤後飆漲14.8%至每股526.43美元。