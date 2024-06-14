特斯拉股東力挺馬斯克 通過560億美元薪酬案

電動車製造商特斯拉（Tesla）今天指出，股東年度大會通過執行長馬斯克560億美元薪酬案，這是對他領導力的高度肯定，也是對他繼續專心經營公司的激勵。

路透社報導，特斯拉在德州奧斯汀（Austin）舉行的股東年會上指出，股東也通過一項議案，將公司註冊地點從德拉瓦州遷至德州。

此外，特斯拉股東通過其他議案，包括改選兩名董事會成員，分別為馬斯克（Elon Musk）弟弟金波．馬斯克（Kimbal Musk），以及媒體大亨梅鐸（RupertMurdoch）的兒子詹姆斯．梅鐸（James Murdoch）。

儘管在董事會反對下，股東還是通過議案將董事任期縮短為一年，並將議案的投票要求降低至簡單多數，提升投資人的控制力。

馬斯克在股東大會上描述自己為病態樂觀者。馬斯克在掌聲中說：「如果我不樂觀，這一切不會存在，這家工廠不會存在，但最終我還是兌現了。這才是重要的事情。」

馬斯克昨晚透露這些議案獲得廣大支持，並感謝股東。他在社群媒體平台X上傳的一張圖表顯示，這些決議將以大幅優勢通過。

特斯拉今天未公布表決結果，但預期過幾天後會披露。

然而，這位特斯拉執行長恐將面臨長期法律戰，試圖說服一名今年1月裁定薪酬案無效的德拉瓦法官。這位法官稱董事會授予的薪酬「高不可測」，馬斯克也可能面臨與薪酬案相關的新法律訴訟。

由於電動車銷售減緩，加上馬斯克的專注力在特斯拉和所經營的其他公司間搖擺不定，特斯拉股價自2021年高峰以來拉回約60%。特斯拉股價今天收漲2.9%。