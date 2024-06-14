特斯拉股東支持馬斯克560億美元薪酬案
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）周四召開股東大會，會上宣布股東投票支持執行長馬斯克的560億美元（新台幣約1.8兆元）天價薪酬案，也同意將公司的註冊地遷至德州。
彭博資訊說，股東的票決代表了儘管特斯拉近來銷售額下滑、股價下跌，投資人仍相信馬斯克的領導能力。
特斯拉周四（13日）在公司總部德州奧斯汀舉行年度股東大會，會中只宣布股東投票結果，沒有披露票數細節。馬斯克本人則是在股東會前一天晚上，就先在社群平台X上推文預告結果，而且說股東們針對薪酬與註冊地兩項議案的投票，正在「以較大優勢通過」。
彭博指出，股東會通過馬斯克薪酬案，只是具有建議性，並不能保證馬斯克就會得到這筆錢。德拉瓦州法官今年1月宣布，馬斯克這個2018年時就成立的薪酬方案無效，今年的股東會因而再行覆決，而且特斯拉預計將會提出上訴。如果上訴失敗，現在公司的註冊地遷至德州，能讓特斯拉董事會可以在法院可能更友好的新註冊州，重啟薪酬方案。
馬斯克的天價薪酬案，2018年在股東投票時，是以73%同意通過，根據當時的方案，如果特斯拉營運達到幾個特定里程碑，馬斯克就有資格獲得上看558億美元價值的股票選擇權。這些選擇權以周四特斯拉收盤價計算，現值接近484億美元。
特斯拉股價周四收盤上漲2.92%，報182.47美元；盤後保持著微漲格局。今年至今，特斯拉股價已下挫約27%，同期間標普500指數漲了14%。
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