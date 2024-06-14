美元走升 仰賴Fed依然偏鷹 歐元因選舉疑慮承壓

美元周四（13日）走升，市場在聯準會公布偏鷹派的點狀圖之後趨於謹慎，而對法國選舉的擔憂令歐元承壓。

美元指數上揚0.57%，報105.24。

美元兌日圓13日升值0.2%至157.03日圓。日本央行周五即將結束兩日的會議，預料將宣布削減購債措施。

歐元兌美元貶值0.67%至1.0737美元。周二最低跌至1.07195美元，為5月2日以來最低。

儘管美國公布5月美國生產者價格意外下降，但對通膨降溫的樂觀情緒不足以壓制美元。

聯準會官員周三出人意料地預測今年只會降息一次，並將對降息開始時間的預測延後到可能最晚12月，這令美元反彈。

City Index市場策略師Fiona Cincotta說：「周三的消費者物價指數（CPI）數據公布後，市場反應有點過度。情況沒有更糟，這幾乎是一種解脫。這就是引發如此強烈的膝跳式反應的原因。」

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易員目前預期今年可能會有兩次降息，9月份首次降息的可能性為68%。

由於聯準會的政策與更加鴿派的全球其他央行形成鮮明對比，美元可能會繼續受到支撐。

Fiona Cincotta表示：「我不認為美元的這波行情已經見頂。政策分歧可能還沒有達到最大程度。」

歐洲央行和加拿大央行已經開始降息，並可能在聯準會開始寬鬆政策之前再次降息。

歐洲大選的不確定性也可能損害歐元兌美元匯率。Chandler說：「歐洲政局的不確定性足以維持美元買盤。」極右翼政黨在周日舉行的歐洲議會選舉中取得了優勢，促使法國總統馬克宏宣布舉行提前大選。