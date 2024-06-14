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油價小漲、OPEC說需求繼續成長 金價跌1%遭逢獲利了結

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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國際油價周四（13日）小漲作收，石油輸出國組織（OPEC）對需求成長的預測支撐油價，且俄羅斯同意削減產量；金價下跌約1%，在美國公布生產者物價數據低於預期之後，分析師將金價下跌歸因於獲利了結。

油價小幅收漲

布蘭特原油8月期貨收盤上漲0.15美元，漲幅為0.2%，收在每桶82.75美元；西德州原油7月期貨上漲0.12美元，漲幅為0.2%，報每桶78.62美元。上一交易日，這兩個指標原油價格均上漲近1%。

石油輸出國組織的新評論也有助於提振原油價格。OPEC秘書長周四表示，OPEC在長期預測中認為石油需求不會達到頂峰，預計到2045年石油需求將成長到每日1.16億桶，甚至可能更高。

此前，國際能源署（IEA）周三在報告中預測，石油需求將在2029年達到峰值，達到約每日1.06億桶水準。

OPEC秘書長蓋斯在Energy Aspects雜誌上撰文表示，IEA的報告是「危險的說法，尤其是對消費者而言，只會導致潛在的前所未有的能源價格波動」。

支撐油價的還有俄羅斯計劃透過減產來彌補產量超過配額。新承諾包括在去年宣布的減產每日50萬桶的基礎上再減產每日47.1萬桶。

不過，美國能源資訊局（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增幅超過預期，主要原因是進口量大幅增加，而燃料庫存增幅也超過預期。

黃金延續跌勢

金價跌幅周四擴大至1%左右，在美國生產者價格數據低於預期之後，分析師將金價下跌歸因於獲利了結。

現貨金價報每英兩2,304.21美元，跌幅0.9%。美國黃金期貨跌1.7%，報2,315.40美元。

由於能源成本下降，5月美國生產者價格意外下跌，顯示通膨在第1季飆升後有所緩解。

紐約獨立金屬交易商Tai Wong表示：「黃金本周在利多數據的影響下卻無法維持漲勢，顯示獲利了結現象普遍存在。」

其他方面，現貨白銀跌2.8%，報每英兩28.88美元；白金跌1.3%，報951.30美元；鈀金跌2.1%，報887.50美元。

油價 美國 金價

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