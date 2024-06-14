台積電ADR基本持平 聯電ADR勁揚1.7%
台股ADR周四（13 日）漲跌互見，台積電ADR基本持平，報每股152.91美元，換算並折合台幣後為每股1,118.38元，較台北交易股票溢價率為21.7%。聯電ADR勁揚1.7%。
道瓊工業指數收盤下跌65.11點，跌幅0.17%，報38,647.1點；標普500指數上漲12.71點，漲幅0.23%，報5,433.74點；那斯達克指數上漲59.12點，漲幅0.34%，報17,667.56點。
費城半導體指數勁揚1.48%至5,602.42點，同創收盤新高。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 184.50 -0.17 164.00 12.50
中華電 CHT 127.42 -0.48 126.50 0.73
台積電 TSM 1,118.38 -0.04 919.00 21.70
聯電 UMC 57.50 +1.72 56.40 +1.95
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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