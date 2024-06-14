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標普500與那指連四天創新高！ 博通領晶片股漲逾1％

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美股三大指數周四（13日）分別呈現小跌、小漲走勢，標普500指數和那斯達克指數連續第四個交易日創新高紀錄，因科技股延續近期的漲勢，且博通領漲晶片股。

道瓊工業指數13日收盤下跌65.11點，跌幅0.17%，報38,647.1點；標普500指數上漲12.71點，漲幅0.23%，報5,433.74點；那斯達克指數上漲59.12點，漲幅0.34%，報17,667.56點。

標普500指數連續第四次創紀錄新高，這也是其今年第29個紀錄新高。其中，科技板類股在周四上漲1.4%

費城半導體指數勁揚1.48%至5,602.42點，同創收盤新高。

美股盤中短暫下跌後反彈，投資人一邊樂觀預期降息在望，另一邊又擔心經濟可能放緩，有可能不利於獲利前景。

美國周四公布，上周初請失業金人數增加，另一份報告顯示5月生產者價格意外下降，寫下七個月來最大跌幅，進一步證明通膨壓力正在放緩。該指數中，用於計算聯準會關注的通膨指標個人消費支出價格指數的幾個類別5月份比前月走弱。

Comerica Bank的Bill Adams表示： 「眼前最新數據讓聯準會今年稍晚開始降息的大門開大了一點」。他預期聯準會將在9月和12月降息。

聯準會周三公布的點狀圖顯示，官員們預料今年只會降息一次，這低於3月時預估的降息三次。

晶片大廠博通（Broadcom）股價大漲12.3%，此前博通調高AI晶片營收預期，並且宣布1股拆10股的股票分割計畫。

Nvidia（輝達）股價上漲3.5%，蘋果收盤上漲0.5%。

Murphy & Sylvest的高級財富顧問兼市場策略師Paul Nolte說：「股票市場仍然以科技為主要題材。從大盤來看，你並沒有看到你希望看到的更健康市場的參與程度。」

收盤後，Adobe跳漲超過14%，因該公司公布的第2季度營收超出華爾街預期。該股在常規交易時段收盤下跌0.2%。

不過，一些投資人懷疑經濟是否放緩得太快。對經濟敏感的工業類股下跌0.6%，小型股羅素2000指數下跌0.9%。

特斯拉上漲2.9%。特斯拉股東將批准馬斯克560億美元的薪酬方案。

指數 標普 聯準會

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