富蘭克林：聯準會降息倒數 精選收益掌握置債甜蜜點

最新美國聯準會6月利率會議如預期連七凍，維持聯邦基金利率目標於5.25-5.5%高原區間不變。雖然聯準會利率點陣圖中位數將今年降息幅度預估自三碼縮減至一碼(19位官員中有八位預期今年將降息兩碼、七 位預期今年將降一碼、四位預期今年不會降息)，但明年預估將降息四碼，加上美國5月核心CPI年增率3.4%、創2021年4月以來最低，實現通膨2%的目標上取得進展，提振市場對聯準會降息期待，激勵美國股債齊揚。富蘭克林證券投顧表示，美國5月CPI通膨放緩，強化市場對聯準會即將開啟降息循環的期待，面對通膨目標僅剩最後一哩路，建議投資人可選擇精選收益複合債券型基金，運用專家主動管理及彈性置債策略，網羅多元收益機會並防禦股市波動。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長暨精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，團隊預期聯準會應會於12月才開始降息，後續仍要依據通膨降速狀況而定，美國公債殖利率曲線之後也將回到正斜率的常態。債券可重新成為平衡股市震盪的利器，不僅殖利率相當誘人，而且大多數的報酬將來自於固定債息收益，這是15年來少見的機會。考量美國經濟強韌，而且財政赤字累積需要大量發債因應，因此仍較側重於中天期債的機會。此外，投資級或非投資級公司債利差已縮小至長期低檔，若景氣意外不振，低利差恐無法提供太多緩衝保護，此時投資於債券大盤指數並非明智之舉，應交由專業經理團隊精選持債，才能創造更高收益空間。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會6月會議利率點陣圖中位數顯示下半年將降息一碼、明年預估將降息四碼。儘管上半年債市因不斷調整降息預期而表現遲滯，但殖利率因此墊高後的未來多頭機會更可期待。目前債市正處於受惠高檔利率及具潛在資本利得機會的甜蜜點，投資人進可期待殖利率下滑空間，退亦可持續領取較高債息收益，進可攻退可守，降息倒數前的布局良機明顯浮現。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金順應宏觀局勢發展，可靈活彈性配置各類債券，如先前2022年時全球央行為對抗高通膨而強勢升息，恐形成經濟隱憂，經理團隊便適時提高公債及投資級企業債，2023年以來認為市場低估美國強韌的經濟，則調配增持企業債(投資級、非投資級均增)，現階段債券資產最新配置則以投資級債為多，爭取15年來罕見的債息收益機會。該基金同時具備專家導航G.P. S三大特點：1. Growth投資成長-透過專業主動管理，績效短中長期領先同類型基金平均及大盤指數；2.Period中天期債-避開長天期利率風險，中性因應通膨、景氣、利率等多重因子拔河戰；3.Stable波動偏低- 嚴選高品質債穩健管控下檔風險，爭取創造較投資級債更高的收益空間。

富蘭克林證券投顧表示，現階段正值美國經濟穩健、聯準會貨幣政策即將轉向寬鬆的轉折點，有利股、債市多頭行情表現，在AI新趨勢引領美股屢創歷史新高之際，提醒投資人宜同步提高風險意識，隨股市攀高之餘宜適度增加精選收益複合債券型基金，做為投資組合當中的核心資產配置，透過專家主動管理打造中天期、高品質債投組並分散布局策略，防禦利率或債信風險等不確定性，同時網羅全球各債市收益及成長機會。