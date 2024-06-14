Fed決策日後一天 標普那指早盤再創新高後回跌

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
費半指數13日早盤開高走高，延續前一天漲勢。 路透
費半指數13日早盤開高走高，延續前一天漲勢。 路透

美股標普500和那斯達克綜合指數13日早盤再創新高，一連二日公布的經濟數據，都顯示美國通膨壓力正在放緩，不過漲勢到了午盤左右後繼無力，相繼拉回整理。

紐約三大指數13日午盤前大致與12日的走勢相近，標普500和那斯達克綜合指數表現較強，早盤再創新高；道瓊工業指數則獨憔悴，開低走低，早盤一度跌264點，或0.7%。

費城半導體指數13日也持續上攻，且到午盤時仍有0.7%的漲幅，儘管比稍早收斂；台積電ADR一度跌1.4%，但到午盤左右回升到平盤附近波動；Nvidia早盤一度漲近3%。

特斯拉早盤大漲6.8%，因馬斯克對外表示，股東將核准他560億美元的薪酬方案，並決定將總部移至德州。博通（Broadcom）上季財報優於預期，並宣布預計拆股，一路開高走高，漲幅高達兩位數。

美國勞動部13日公布5月生產者物價指數（PPI）意外加速降溫，且降幅達到七個月來最大，繼12日公布消費者物價指數（CPI）寫三年多來最低水平後，更加證明美國的通膨壓力正在放緩。

此外，5月初領失業救濟金人數比前一周增加1.3萬人至24.2萬人，高於市場預期的22.5萬人，達九個月新高，顯示火熱的勞動市場已浮現放緩跡象。

Abrdn公司副首席經濟學家麥坎說，「相較於Fed的利率決策，CPI意外下滑更令人鼓舞，且在多數官員在降息一次和兩次的決策間擺盪的情況下，股價今年預料將不斷隨著利率動向起舞」。

指數 美國 通膨

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