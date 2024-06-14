利率不變 Fed決策鷹中帶鴿

美國聯準會（Ｆｅｄ）十二日決議貨幣政策按兵不動，但上調今年通膨預估，多數決策官員預測今年只會降息一碼，遠低於三月時預測的三碼，基調偏向鷹派，顯示Ｆｅｄ對通膨的憂慮依然糾結難解，但主席鮑爾淡化決策官員對利率與通膨預估的重要性，強調一切看數據，透露出些許「鴿味」。

Ｆｅｄ貨幣政策決策小組聯邦公開市場操作委員會（ＦＯＭＣ）決議，維持基準利率區間於百分之五點二五-百分之五點五不變，決策聲明僅微調對通膨的形容，表示「在趨向委員會所訂百分之二通膨目標的過程中，取得進一步的微小進展」，而非五月聲明所說的通膨「缺乏」進一步進展，可能是反映五月通膨趨緩。

鮑爾也形容五月ＣＰＩ數據「振奮人心」，「朝正確方向走出一步」，但他也說，「不應被任何單一數據所驅動」，若要降息，「我們需要看到更多良好數據」。

最大變動為反映官員預估利率落點的利率點狀圖，多數官員預估今年只會降息一碼，少於三月時預測的三碼，以及市場預期的二碼，對今年底利率的中位數預估為百分之五點一（百分之五-百分之五點二五），但預估明年降息幅度由三碼擴大到四碼，顯示通膨降勢要到明年才有更顯著的進展。官員也再度提高長期「中性」利率估計值，從百分之二點六提高到百分之二點八。

點狀圖顯示，在十九位官員中，四人預測今年不會降息，七人預測降息一碼，顯示過半委員預測今年最多只會降息一碼，八人預測將降息二碼。鮑爾表示，官員的利率預測偏向「保守」，由於共十五位官員支持降息一或二碼，因此兩種選項都「有可能」。

Ｆｅｄ也發表最新的經濟預測，維持今年經濟成長率預測為百分之二點一不變，失業率預測維持在百分之四點○，但上調今年整體個人消費支出（ＰＣＥ）平減指數升幅預估○點二個百分點至百分之二點六，核心ＰＣＥ平減指數升幅預估也上調○點二個百分點至百分之二點八，明年通膨率預測則上修○點一個百分點，為百分之二點三。

鮑爾說，所有決策官員都同意的一件事，就是決策將取決於數據，實際上是在暗示利率點狀圖與通膨預估的重要性，低於每月的經濟數據，但不只通膨數據，而是整體數據。

儘管Ｆｅｄ決策偏鷹，市場預期九月降息機率從約百分之六十五略降至約百分之六十二，且美國五月通膨趨緩，投資人仍押注今年會降息二碼。經濟學家表示，Ｆｅｄ不會因為單一數據就過度反應，但若通膨面繼續傳來捷報，九月仍可能降息。