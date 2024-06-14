星國塞港加劇 助漲運價

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

新加坡港是全球最繁忙的港口之一，如今因紅海危機導致船隻繞道，現在更多貨櫃輪前去停靠，壅塞問題愈來愈嚴重而且短期內難以緩解。

葉門武裝反叛組織青年運動（或譯胡塞）在紅海攻擊商船，迫使船運公司避開蘇伊士運河，讓船隻改走遠路繞行非洲南部好望角。於是貨輪沒有機會在中東的港口補充燃料或是卸貨，改道新加坡擠在外海等進港。

彭博資訊指出，新加坡港對於紅海危機的影響特別感到急迫，因為新加坡連結歐洲、中東到中國大陸的航運路線，如今是補充燃料、貨櫃輪重新分派的中心，塞港將延誤貨運時程，同時也會加大運價上漲壓力。

Drewry海事服務主管克瑞夏表示，新加坡貨櫃碼頭的利用率，上個月己上升到接近90%，而最佳的利用率是在70%左右。他提到，愈來愈多的船隻繞道、航期修改，導致幾個特定港口的貨櫃場囤積了大量貨櫃，許多船隻等候進港的時間拉長，港口日益壅塞。

新加坡港貨櫃量今年前五個月總計達1,690萬TEU，較去年同期增加8%。

HSBC分析師團隊在最新的報告中說，由於塞港問題無法很快解決，海運現貨價格可能還會漲得更高，「港口效率不佳的狀況，大多集中在亞洲的出口地帶以及一些轉運中心」，「貨櫃輪運價還能再進一步上漲」。

新加坡 紅海 貨櫃

延伸閱讀

劍指中國 多國軍機軍艦齊聚日本 分析：對地區有危機感

國足多虧對方晉級世足預賽18強 中國遊新加坡熱度漲6倍

青年運動以無人船等攻擊紅海船隻 船身嚴重受損

4000噸新竹艦出現美國夏威夷港口 海巡署：單純公海漁護行動

相關新聞

鷹中帶鴿！ Fed今年只會降息1碼 鮑爾強調一切看數據

美國聯準會（Fed）12日決議貨幣政策按兵不動，但上調今年通膨預估，多數決策官員預測今年只會降息1碼，遠低於3月時預測的...

COP29會前會什麼都談不攏 氣候融資協商卡關

今年11月於亞塞拜然舉行的聯合國氣候峰會COP29，將聚焦於設定新的全球氣候融資目標。而在13日於德國波恩落幕的會前會上...

美債投資人 押Fed9月首次降息

聯準會（Fed）6月利率決策基調雖仍偏鷹，但美債投資人更看重5月消費者物價指數（CPI）降溫，因此重新押注Fed將在9月...

彭博：經濟軟著陸 股債都看漲

彭博資訊最新的Markets Live Pulse調查顯示，儘管聯準會（Fed）決策顯露「鷹爪」，投資人仍認為美國通膨日...

美國PPI 降幅七個月最大 上月意外下滑0.2%

美國5月生產者物價指數（PPI）意外下滑，且月比降幅達到七個月來最大，更加證明美國的通膨壓力正在放緩，可望提高美國聯準會...

星國塞港加劇 助漲運價

新加坡港是全球最繁忙的港口之一，如今因紅海危機導致船隻繞道，現在更多貨櫃輪前去停靠，壅塞問題愈來愈嚴重而且短期內難以緩解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。