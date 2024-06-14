星國塞港加劇 助漲運價

新加坡港是全球最繁忙的港口之一，如今因紅海危機導致船隻繞道，現在更多貨櫃輪前去停靠，壅塞問題愈來愈嚴重而且短期內難以緩解。

葉門武裝反叛組織青年運動（或譯胡塞）在紅海攻擊商船，迫使船運公司避開蘇伊士運河，讓船隻改走遠路繞行非洲南部好望角。於是貨輪沒有機會在中東的港口補充燃料或是卸貨，改道新加坡擠在外海等進港。

彭博資訊指出，新加坡港對於紅海危機的影響特別感到急迫，因為新加坡連結歐洲、中東到中國大陸的航運路線，如今是補充燃料、貨櫃輪重新分派的中心，塞港將延誤貨運時程，同時也會加大運價上漲壓力。

Drewry海事服務主管克瑞夏表示，新加坡貨櫃碼頭的利用率，上個月己上升到接近90%，而最佳的利用率是在70%左右。他提到，愈來愈多的船隻繞道、航期修改，導致幾個特定港口的貨櫃場囤積了大量貨櫃，許多船隻等候進港的時間拉長，港口日益壅塞。

新加坡港貨櫃量今年前五個月總計達1,690萬TEU，較去年同期增加8%。

HSBC分析師團隊在最新的報告中說，由於塞港問題無法很快解決，海運現貨價格可能還會漲得更高，「港口效率不佳的狀況，大多集中在亞洲的出口地帶以及一些轉運中心」，「貨櫃輪運價還能再進一步上漲」。