美國PPI 降幅七個月最大 上月意外下滑0.2%

美國5月生產者物價指數（PPI）意外下滑，且月比降幅達到七個月來最大，更加證明美國的通膨壓力正在放緩，可望提高美國聯準會（Fed）今年降息不只一次的可能性。

美國勞工部13日表示，5月整體PPI月比下滑0.2%，市場原本預期增長0.1%；年比增幅則為2.2%，也低於預期的增幅2.5%。剔除食物和能源的核心PPI和4月相比持平，低於預期的增長0.3%，年比則增長2.3%，小於預期的增幅2.5%。

美國PPI走勢

美國12日發布的消費者物價指數（CPI）數據，剛展現出通膨普遍降溫跡象，這份PPI報告又更加證明這一點，可能讓Fed決策官員改變心意；12日發布的利率預測點狀圖暗示，Fed官員預測今年可能只會降息一次，並表示還在等待通膨進一步下滑。

最新PPI數據顯示，貨物價格整體下滑了0.8%，跌幅達到去年10月來最大，其中有近60%跌幅出自於汽油成本下滑，柴油、商用電力和飛機燃料價格也同樣下滑。服務價格則持平。

美國財政部長葉倫13日接受CNBC專訪時表示，缺乏競爭所導致的讓企業擁有漲價空間，是導致美國通膨的成因之一，她並表示，目前美國大部分的生活成本增幅都與房價有關。

葉倫表示：「美國有許多產業的競爭是有限的，價格和成本間的差距也很高。缺乏競爭將讓廠商擁有很大的加價幅度和利潤。政府反托辣斯政策的目的，就是為了確保我們在每個市場裡都能有有效的競爭，以達到拉低價格和消弭這種差距的功效。」

同日，美國勞工部公布，止於8日當周，初領失業救濟金人數比前一周增加1.3萬人至24.2萬人，高於市場預期的22.5萬人，升抵九個月新高，主因是加州失業人數激增，顯示火熱的勞動市場已浮現放緩跡象。

減緩短期波動影響的四周移動均線則升至22.7萬，攀抵去年9月來新高。除了加州外，賓州的運輸與製造產業，以及明尼蘇達州的教育產業都進行了裁員。止於6月1日當周，連續申領失業救濟金人數則增至182萬人。

Fed主席鮑爾12日說，美國勞動市場已不再過熱，葉倫13日接受CNBC訪問時也呼應這項觀點，表示勞動市場已不再推升通膨，「重回新冠疫情爆發前的景象」。